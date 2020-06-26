ليفربول يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز: بعد 30 عاماً من الانتظار

نتهى انتظار ليفربول للقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) والذي دام 30 سنة بعدما خسر "مانشستر سيتي" 2-1 في ستامفورد بريدج معقل تشيلسي معجلا حسم اللقب لليفربول.ويعد هذا لقب الدوري الانجليزي الممتاز التاسع عشر الذي يحرزه "ليفربول" في تاريخه لكن آخر ألقابه كان في موسم 1989-90.وبغض النظر عن دعوتهم إلى "البقاء في المنزل" من قبل عمدة المدينة بسبب فيروس كورونا، اجتمع آلاف المشجعين في الآنفيلد معقل الفريق للاحتفال باللقب العزيز.وارتدى العديد من المشجعين الذين اجتمعوا في ملعب النادي أقنعة للوجه وبعضهم أضاء الشعلات. واحتفل عدد من لاعبي الفريق، من بينهم حارس المرمى أليسون والمدافع فرجيل فان دايك ولاعب خط الوسط أليكس أوكسلايد تشامبرلين، معاً بعدما نهاية مباراة "تشيلسي" و"مانشستر سيتي".وقال يورغن كلوب وهو يرتدي قميص "ليفربول" ويبدو متأثراً بوضوح لـ"سكاي سبورتس": هذا لا يصدق، إنه أكثر بكثير مما تخيلت يوماً".