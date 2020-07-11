تدريب القطط على صندوق الفضلات 🐈





الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



اهلا وسهلا بكم في موضوعنا ثالث

و التابع لسلستنا جميلة في الاعتناء بالقطط





في مواضيعنا السابق شرحنا عن طعام القطط الصغيرة او اليتيمة التي فقدت امها و كذلك انقادنا لقطنا الصغير

لمن يريد الاطلاع

عادة ما يؤرق الامهات حين يرغب الابناء في تربية قط او حيوان اليف على العموم مسالة نظافة القط او بالاخص فضلات هذا الحيوان

وعليه :



❀ موضوعنا اليوم حول تدريب القطط على الصندوق الفضلات او صندوق الرمل ❀

إ ن تعلم كيفية تدريب القطط الصغيرة على صندوق الرمل، يوفر على صاحب القطط الكثير من المجهود في تنظيف الأماكن داخل المنزل والتي تقوم القطط بقضاء حاجتها فيه، كما أن كيفية تدريب القطط الصغيرة على صندوق الرمل ليست من الصعوبة وإنما تحتاج لبعض الخطوات.

لكن قبل ذلك يجب التطرق الى اهم النقاط

☚اختيار الرمل المناسب لصندوق الرمل ولكن يجب الأخذ في الإعتبار بأن هناك رمال تتسم برائحة العطور، والتي تعمل على تغطية روائح فضلات القطط يجب البعد عن هذه الرمال، وذلك لأن القطط لا تحب هذه الروائح،

☚كما يجب البعد عن استخدام طين من النوع الثقيل، وذلك لأن هذا الطين يضر بالصغار عند القيام بإبتلاع الطين، حيث يسد المجاري المعوية للقطط لذلك فيجب على صاحب القطط أن يختار الرمل الذي يتميز بخلوه من أي إضافات، تعمل على إبعاد القطط عن صندوق الرمال وعدم قضاء حاجته في هذا الصندوق،



☚كما يجب أن يتم وضع صندوق الفضلات في مكان يبعد عن أواني الأطعمة، حيث أن القطط تتعرف على البيئة من حولها من خلال الإعتماد على الرائحة.



☚يجب الحرص عند اختيار المكان الخاص بصندوق الفضلات لا يجب أن يكون بعيداً، ولا يجب أن يأخذ مسافة كبيرة حتى يصل القطط إليه، حتى يتمكن القطط الوصول إلى المكان بسهولة.



خطوات تعليم القطط على صندوق الرمل :

يجب وضع الصندوق مع القطط عن تعلم كيفية تدريب القطط الصغيرة على صندوق الرمل في مساحة محددة وصغيرة وذلك مع غلق المنافذ التي ربما تخرج منها القطط. إذا لاحظ مربي القطط عدم دخول القطط إلى الصندوق يجب عليه أن يقوم بكل لطف ويرفع القط ويضعه في الصندوق، ثم يترك القط ليكتشف صندوق الرمل

من طبيعة القطط أن تقوم بالحفر في الرمال الموجودة، ولكن إذا لم يقم القطط بالحفر في الرمال، فيمكن لصاحب القط أن يقوم بالحفر بإصبعيه في الرمال الموجودة، حيث أن القط يرغب دائماً في التعلم.



كلما يستيقظ القط من النوم، يجب أخذه بصورة هادئة إلى الليتر، أو كلما ينتهي من تناوله للطعام، فهذه الخطوات تساعده على معرفة المكان الذي يجب على القط أن يقوم بقضاء حاجته.



لا يمكن أن يقوم مربي القطط بإجبار القط على الوجود في الصندوق، وذلك لأن هذا التصرف يجبر القط على ترك الصندوق

إذا لم يكتب النجاح لكل هذه الخطوات في باديء الأمر، فكل ما عليك هو أخذ بول القطة أو برازها والقيام بوضعه في صندوق الفضلات، حتى يعرف القط بأن هذا الصندوق تكون هو المكان الخاص بقضاء حاجته.

علامات حاجة القطط إلى التبرز أو التبول :-





تلاحظون القط يحفر في الارض و الاثاث،فإن القط سرعان ما يبدأ بالحركة بصورة سريعة، كما تنتابه حالة من القلق والتوتر، عند ملاحظة هذه العلامات، كل ما عليك هو أخذه إلى صندوق الفضلات لقضاء الحاجته



لا يجب أن تقوم بتوبيخ القط أو الصراخ عليه وهو في صندوق الفضلات أو تقوم بمحاولة إزعاجه أو القيام بمراقبته أثناء قضاء حاجته.

يجب أن يقوم صاحب القطط بتنظيف صندوق الفضلات مرة في الأسبوع على الأقل، وذلك لأن القطط من الكائنات التي تحب النظافة، ولا ترغب في المكان القذر.



لا يمكن أن تقوم بمنع القطط من القيام بدفن فضلاته، وذلك لأن هذا التصرف غريزة أساسية في القطط وليس صحيح أن يتم منعه.

عندما يقوم القط بالتبول في مكان آخر غير الذي مخصص له التبول فيه، فما عليك إلا أن تقوم بالإسراع في تنظيف هذا المكان، وذلك لأن رائحة البول التي يشمها القط، تعرفه أن هذا المكان هو المكان الصحيح.

همسة :

في الاخير تربية القطط خير متطلبة و لا مكلفة فقط البساطة و عدم تواجد شيئ معين يمكن تعويضه مثال عن صندوق القطط الخاص يمكن تعويضه باناء غير مستعمل ولسنا في حاجة له





انتظرونا في قادم الايام مع مواضيع وافكار جديدة



دمتم .....



