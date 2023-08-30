تبني القطط

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات
من الصحيح أن كل الحيوانات تبدو لطيفة وظريفة وغاية في الجمال عندما تكون صغيرة إلا أن القطط الصغيرة تتفوق على الحيوانات الأخرى من هذه الناحية. بالإضافة إلى ذلك فالقطط تحافظ على جمالها بعد أن تكبر بعيونها الملونة الواسعة وفرائها الناعم وشاربها وأنفها المدبب الصغير.
تذكرون أخر و لادة للقطة التي شاركتكم هنا
أيضا
يمكن عرض القطط للتبني بعد شهرين من ولادتها
ولكن أفضل وقت بالنسبة لي هو 3 أشهر لأن القطة تقوم في هذا الوقت بفطام صغارها لذلك ستكون عملية التبني سهلة و سيتمكن القط من ممارسة جميع احتياجاته بدون الحاجة للأم
فما هي شروط التبني؟
من الشروط التي ركزت عليها دائما هي
موافقة جميع أفراد العائلة والمقيمين في المنزل على تبني وتربية الحيوان الذي سيتم تبنيه
الأولوية في التبني ليس حسب الأسبقية،بل يتم اختيار المتبني بناء على ما أراه أنسب للمتبني وللحيوان المتبنى مثلا ألا يكون هذا القط لعبة لصغار العائلة
وأن يكون هناك خبرة في تربيته
و أيضا عمر المتبني حتى يتم تحديد مدى وعيه بتربية القط أيضا رغما كل تلك الشروط البسيطة أترك لهم إمكانية إرجاع القط في حالة حدوث مشاكل المهم أن لا يتم وضعه عرضة لشارع لانه سيواجه خطر البقاء على قيد الحياة
و أيضا متابعة القطط التي تم تبنيها
وهذه بعض الصور لقططي التي تم تبنيها والتي أرسلت إلي
ولادة قطة
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات تتراوح مدة حمل القطط من 60 إلى 67 يوماًبمتوسط 63-65 يوماً،أي بمعدل شهرين تقريباً، وقد يصل حمل القطط إلى 72 يوماً في بعض...
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تطور القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر
فهم تطور القطط حديثة الولادة تساعدك في تقدير قيمة القطط الخاصة بك في المراحل المختلفة، وتساعدك على توفير احتياجاتها، وهناك واحدة من اكبر واكثر التطورات الاساسية الخاصة بالقطط حديثة الولادة تحدث خلال الفترة الزمنية بين الولادة وانتهاء الاسبوع الاول من العمر . صفات القطط حديثة الولادة في...
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قطط صغيرة بعمر الشهر
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات تذكرون اخر ولادة للقطة التي شاركتكم بها هنا : 👇👇 https://www.4algeria.com/forum/t/501970/ اليوم أيضا سأشارككم بصور القطط و هي...
www.4algeria.com
ولكن أفضل وقت بالنسبة لي هو 3 أشهر لأن القطة تقوم في هذا الوقت بفطام صغارها لذلك ستكون عملية التبني سهلة و سيتمكن القط من ممارسة جميع احتياجاته بدون الحاجة للأم
فما هي شروط التبني؟
من الشروط التي ركزت عليها دائما هي
موافقة جميع أفراد العائلة والمقيمين في المنزل على تبني وتربية الحيوان الذي سيتم تبنيه
الأولوية في التبني ليس حسب الأسبقية،بل يتم اختيار المتبني بناء على ما أراه أنسب للمتبني وللحيوان المتبنى مثلا ألا يكون هذا القط لعبة لصغار العائلة
وأن يكون هناك خبرة في تربيته
و أيضا عمر المتبني حتى يتم تحديد مدى وعيه بتربية القط أيضا رغما كل تلك الشروط البسيطة أترك لهم إمكانية إرجاع القط في حالة حدوث مشاكل المهم أن لا يتم وضعه عرضة لشارع لانه سيواجه خطر البقاء على قيد الحياة
و أيضا متابعة القطط التي تم تبنيها
وهذه بعض الصور لقططي التي تم تبنيها والتي أرسلت إلي