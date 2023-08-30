تبني القطط

من الصحيح أن كل الحيوانات تبدو لطيفة وظريفة وغاية في الجمال عندما تكون صغيرة إلا أن القطط الصغيرة تتفوق على الحيوانات الأخرى من هذه الناحية. بالإضافة إلى ذلك فالقطط تحافظ على جمالها بعد أن تكبر بعيونها الملونة الواسعة وفرائها الناعم وشاربها وأنفها المدبب الصغير

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