لونكات العسكر في الجزائر

سلام عليكمانا فتاة حاب يخطبني واحد يخدم فالعسكر و خطرة قالي بليقبل الزواج يديرو لونكات على الطفلة و العائلة تاعها و يجبدو كلش عليهاانا فالحق تقلقت شوية ماعارفاش واش راح يكون فهاد لونكاتنتمنى لي يعرف عليها هاد لونكات يقولي واي فيها واش الاسئلة لي يطرحوهم عليك كيفاه جوز و شكرا