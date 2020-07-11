لونكات العسكر في الجزائر

لؤلؤة البحار
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جويلية 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم
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انا فتاة حاب يخطبني واحد يخدم فالعسكر و خطرة قالي بليقبل الزواج يديرو لونكات على الطفلة و العائلة تاعها و يجبدو كلش عليها انا فالحق تقلقت شوية ماعارفاش واش راح يكون فهاد لونكات
نتمنى لي يعرف عليها هاد لونكات يقولي واي فيها واش الاسئلة لي يطرحوهم عليك كيفاه جوز و شكرا
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انا فتاة حاب يخطبني واحد يخدم فالعسكر و خطرة قالي بليقبل الزواج يديرو لونكات على الطفلة و العائلة تاعها و يجبدو كلش عليها انا فالحق تقلقت شوية ماعارفاش واش راح يكون فهاد لونكات
نتمنى لي يعرف عليها هاد لونكات يقولي واي فيها واش الاسئلة لي يطرحوهم عليك كيفاه جوز و شكرا