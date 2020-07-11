لونكات العسكر في الجزائر

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لؤلؤة البحار

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
سلام عليكم 😘
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انا فتاة حاب يخطبني واحد يخدم فالعسكر و خطرة قالي بليقبل الزواج يديرو لونكات على الطفلة و العائلة تاعها و يجبدو كلش عليها 😟انا فالحق تقلقت شوية ماعارفاش واش راح يكون فهاد لونكات
نتمنى لي يعرف عليها هاد لونكات يقولي واي فيها واش الاسئلة لي يطرحوهم عليك كيفاه جوز و شكرا❤❤
 
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