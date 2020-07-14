مشكلتي انصحوني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
668
النقاط
51
السلام عليكم اخوتي الكرام
سأدخل في الموضوع مباشرة وسأتكلم بالعامية ليصل المعنى اكثر
انا بنت عندي 22 سنة لي نقدر نقولو حاليا اني كرهت حياتي والناس وعمري وكل حاجة في الوجود على بالي رح تتصدمو ونقولو كيفاه في هذا السن وعندك هذا التفكير السلبي بالمختصر انا انسانة كل حاجة في حياتي معكوسة لي نتمناها يا تتعكس يا تذهب ولا اجد لها أثر سئمت الدعاء سئمت الحياة سئمت كل شيء المثير للدهشة انو الناس لي يعرفوني كاااامل يطلبو مني ندعيلهم لأن دعائي مستجاب والحمد لله لكن في أمور الناس اما أموري انا فحدث ولا حرج يعني لا خطبة تكمل ولا قراية تبان نقرا نقرا نقرا مع الاخير نلقا روحي في الراطراباج ندور ولي كنت نقري فيهم يطلعو نورمال حوست على خدمة تغلقو كامل البيبان في وجهي مافهمتش علاه والحاجة لي نحلم بيها ونقعد نتخيل في روحي درتها تخسر
الحاجة لي خلاتني نكتب اليوم ماشي وش ذكرت لأنو وبالرغم من كل شيء دائما نقول ربي عندو حكمة في وش راه يصرالي مصيبتي حاليا هي هجري للدعاء ندعي لكامل البشر الا لنفسي لأني يأست واستغفر الله من هذه الكلمة خايفة بهذا الاحساس يكون ربي غاضب مني وأكون من القانطين والعياذ بالله بصح في نفس الوقت الانسان ضعيف وكامل نتحطو في مواقف تخلينا نشوفو الحياة بزاااااااف صغيرة
اخوتي جيت اليوم طالبة نصحكم ودعائكم لي بأن ييسر الله امري لعلكم أقرب من الله مني وشمرا مسبقا
 
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