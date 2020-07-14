السلام عليكم اخوتي الكرام

سأدخل في الموضوع مباشرة وسأتكلم بالعامية ليصل المعنى اكثر

انا بنت عندي 22 سنة لي نقدر نقولو حاليا اني كرهت حياتي والناس وعمري وكل حاجة في الوجود على بالي رح تتصدمو ونقولو كيفاه في هذا السن وعندك هذا التفكير السلبي بالمختصر انا انسانة كل حاجة في حياتي معكوسة لي نتمناها يا تتعكس يا تذهب ولا اجد لها أثر سئمت الدعاء سئمت الحياة سئمت كل شيء المثير للدهشة انو الناس لي يعرفوني كاااامل يطلبو مني ندعيلهم لأن دعائي مستجاب والحمد لله لكن في أمور الناس اما أموري انا فحدث ولا حرج يعني لا خطبة تكمل ولا قراية تبان نقرا نقرا نقرا مع الاخير نلقا روحي في الراطراباج ندور ولي كنت نقري فيهم يطلعو نورمال حوست على خدمة تغلقو كامل البيبان في وجهي مافهمتش علاه والحاجة لي نحلم بيها ونقعد نتخيل في روحي درتها تخسر

الحاجة لي خلاتني نكتب اليوم ماشي وش ذكرت لأنو وبالرغم من كل شيء دائما نقول ربي عندو حكمة في وش راه يصرالي مصيبتي حاليا هي هجري للدعاء ندعي لكامل البشر الا لنفسي لأني يأست واستغفر الله من هذه الكلمة خايفة بهذا الاحساس يكون ربي غاضب مني وأكون من القانطين والعياذ بالله بصح في نفس الوقت الانسان ضعيف وكامل نتحطو في مواقف تخلينا نشوفو الحياة بزاااااااف صغيرة

اخوتي جيت اليوم طالبة نصحكم ودعائكم لي بأن ييسر الله امري لعلكم أقرب من الله مني وشمرا مسبقا