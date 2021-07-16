السلام عليكم اخوتي في الله سأتطرق مباشرة للموضوع راجية منكم الدعاء لي في هذه الايام المباركة سأتكلم بالدارجة لأسهل الموضوع اما بعد انا بنت عشرينية قاربت من التخرج ان شاء الله قبل عام خطبني انسان هو جار لينا انسان ناس ملاح خدام ماشاء الله عيبه الوحيد انو موش قاري المشكل انو هذا الانسان عندو مايقارب 3 سنوات وهو يتبع فيا من بعيد ومن قريب يعرف عليا كل صغيرة وكبيرة عائلتو كاملة تعرف بلي يحبني وانا متأكدة من أنو صح يحبني لأنو وبعد مارفضتو مزال لحد الان يتبع فيا للعلم ولا مرة في حياتو هدر معايا والا رمالي هدرة برك يتبعني يعرف وقت خروجي من الجامعة وقت لي نقرا فيه كيف الله اعلم الان وش هو المشكل لي راه مأزمني والله راني عايشة في ضغط رهيب دك انا معجبة بشخص اخر وفي كل دعاء ندعي يكون من نصيبي لانو فيه الشروط لي متمنيتها في الشخص لي نكمل معاه حياتي للعلم ماعندي حتى علاقة معاه ودك راني نحس بأني انسانة شريرة وأنو ربي راه يعاقب فيا لما حبيت الشخص الثاني هذا بسبب رفضي للشخص الأول ولي مزال يتأمل لدك انا وربي شاهد لا في عمري عطيتلو أمل ولا هدرت معاه ولا نعرف اصلااا السبب لي راه مخليه متمسك بيا بالرغم من أني رفضتو كيما سبق و قلت مانقدرش نقبل بيه لعدة اسباب ومن بينها انو موش قاري وحتى الوالد رفضو لنفس السبب مربط الفرس اخوتي في الله انصحوني ادعولي ارشدوني من جهة حاسة اني ظلمتو ومن جهة حابة الشخص الثاني لي مانعرفش أصلا وش مشاعرو نحوي واذا راه يخمم فيا أصلا طبعا قضية زواج وليست علاقات تافهة

ارجو منكم الدعاء لطفااااا والله غير ربي لي عالم بحالتي لعلكم أقرب لله مني وربي ييسر لكل انسان ان شاء الله