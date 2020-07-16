تكريم الأعضاء الجدد { شهر ماي + جوان }

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,201
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀


كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة


ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,


وكان هذا التكريم خاص بشهر ماي + جوان

@ظل سيريالية

والعضو الذي عاد لنا بحضور مميز
@عبدالماجد موسى



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يتحصلون على وسام المميز الجديد





















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كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم



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في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي


دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام

 
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