السلام عليكم

اخوتي في الله ادعولي ربي يبعثلي وليد لحلال لي يهنيني من الذل لي راني عايشاتو حنا 4 بنات وولد انا اكبر وحدة فيهم عندي 22 عام وخويا هذا عندو 16 عام كيما درت معاه حصلت يعاملني معاملة ..... اكرمكم الله يعيط عليا يعايرني يا..... يا ..... عذرا على المصطلحات بصح برك باه نوضحلكم وصلت بيه وين رجع يضربني ونورمال واحد مايهدر بابا نهدر معاه يقولي راه راجل ولا قتله راه يضربني يعيط عليه وصاايي هنا ينتهي الأمر والله لا راني حاسة روحي سومتي بسومة ( الحيوان )اتصورو ذرك على جال سبة تافهة ماخلاليش بالعياط والسبان وماما تسمع ونورمال هي حقيقة انا مين يقعد يعيط انا ثاني نرجعله الهدرة بويسك خلاااص كرهت وعيييت ننذل المشكل راني طفلة ماعنديش حتى وين نروح والله راني نكتب ونبكي وش ندير لعمري وين نروح شكون رح يهزني اذا دارنا راني نتهان فيها شكون لي رح يكرمني يا خاوتي والله وربي شاهد عييت خلاص كرهت الذل وش ندييييير أعطوني حل واحد ما سامع بيا نهرب نقتل روحي وش ندير رح نخرج على عقلي خممت ذرك نهز كامل قشي ونروح لبيت جدي بصح شحال يعياو يهزوني شهر شهرين عام

ادعيولي ربي يا يلمني من الدنيا هذه ونتهنى على الأقل نكون في قبري لا يذلني حد ولا نذل حد ولا يبعثلي وليد حلال يهنيني بويسك ماكانش حل اخر مانيش حتى خدامة باه نخرج نكري