مشكلتي عاونوني تعببببت

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم
اخوتي في الله ادعولي ربي يبعثلي وليد لحلال لي يهنيني من الذل لي راني عايشاتو حنا 4 بنات وولد انا اكبر وحدة فيهم عندي 22 عام وخويا هذا عندو 16 عام كيما درت معاه حصلت يعاملني معاملة ..... اكرمكم الله يعيط عليا يعايرني يا..... يا ..... عذرا على المصطلحات بصح برك باه نوضحلكم وصلت بيه وين رجع يضربني ونورمال واحد مايهدر بابا نهدر معاه يقولي راه راجل ولا قتله راه يضربني يعيط عليه وصاايي هنا ينتهي الأمر والله لا راني حاسة روحي سومتي بسومة ( الحيوان )اتصورو ذرك على جال سبة تافهة ماخلاليش بالعياط والسبان وماما تسمع ونورمال هي حقيقة انا مين يقعد يعيط انا ثاني نرجعله الهدرة بويسك خلاااص كرهت وعيييت ننذل المشكل راني طفلة ماعنديش حتى وين نروح والله راني نكتب ونبكي وش ندير لعمري وين نروح شكون رح يهزني اذا دارنا راني نتهان فيها شكون لي رح يكرمني يا خاوتي والله وربي شاهد عييت خلاص كرهت الذل وش ندييييير أعطوني حل واحد ما سامع بيا نهرب نقتل روحي وش ندير رح نخرج على عقلي خممت ذرك نهز كامل قشي ونروح لبيت جدي بصح شحال يعياو يهزوني شهر شهرين عام
ادعيولي ربي يا يلمني من الدنيا هذه ونتهنى على الأقل نكون في قبري لا يذلني حد ولا نذل حد ولا يبعثلي وليد حلال يهنيني بويسك ماكانش حل اخر مانيش حتى خدامة باه نخرج نكري
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Yasmina zahra

Yasmina zahra

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

شكرا لك على الثقة و مشاركتنا
مشكلتك
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إلياس

إلياس

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فار إلى الله
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ذكر
مشكلتك كبيرة و معقدة خاصة إذا دخل فيها ابوك و اخوك ، لهذا اقول لك شيء عليك الذهاب الى كبار العائلة و تكلم في مشكلتك كي يحاولون إقناع اخوك و ابوك عن كف اذاءك أو الاستعانة بامام الحي الذي تسكنين فيه
ومن هذا المنبر اقول لاخوك ربي يهديك اخي اتقي الله في اخواتك اعلم انك كما تدين تدان تب الى الله قبل فوات الاوان
ربي يفرج عليك اختي
 
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