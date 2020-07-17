❀ مشاركتي ❀ في فعاليات شهر الاستقلال

قال الامين محمد: ماااشاااء الله ماااشاااء الله

بكل سلاسة

راكي نغيري فيا انا ما قدرتش نتعلم هههههه إضغط للتوسيع...



ههه لا آكيد يعني هي اساسيات تعلمتها برك تشبه مثلا انك تعرف خاصية هاتف و تبدآ تستعملهم

فتحتلكم دورة قبلا يعني لو نلقى مهتمي نساعدكم ان شاء الله

و عندي ثقة فيك تقدر تتعلم بصح يليق تحب تتعلم

شكرا على التواجد الطيب بارك الله فيك



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