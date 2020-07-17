❀ مشاركتي ❀ في فعاليات شهر الاستقلال

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلآ وسهلا بكم في
مشاركتي في مسابقة شهر الاستقلال
الادوات المستعملة :
صور من النت
مقام الشهيد
شرح بسيط لخطوات العمل :
نفتح عمل جديد بمقاس
721×425
نسحب صورة من الصور و نضعها في مكانها مع تنعيم حدود الصورة
نكمل باقي الصور الثلاث
مع تخفيف الشفافية قليلا
لصورة
نسحب صورة مقام الشهيد للوسط
و نقوم بمسح الخلفية
نختار ادات الكتابة و نكتب
ما اريد
في الاخير نضع اطار للصورة
مع الحقوق
النتيجة النهائية :
هذه كانت مشاركتي بسيطة نوعا ما رخم اني مدة مصممتش
المهم مانخليش المناسبة تفوفت هكا
بالتوفيق للجميع
الى الملتقى ....
@الامين محمد
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