❀ مشاركتي ❀ في فعاليات شهر الاستقلال

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,220
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
بسملة-فتوشوب.gif






الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

اهلآ وسهلا بكم في
مشاركتي في مسابقة شهر الاستقلال


images (14).jpeg


الادوات المستعملة :
صور من النت

images (24).jpeg

images (23).jpeg

images (22).jpeg

images (10).jpeg

مقام الشهيد

images (16).jpeg




شرح بسيط لخطوات العمل :

نفتح عمل جديد بمقاس
721×425

Sans_titre.png

نسحب صورة من الصور و نضعها في مكانها مع تنعيم حدود الصورة

Sans_titreki.png

نكمل باقي الصور الثلاث
مع تخفيف الشفافية قليلا
لصورة

Sans_titrekiuu.png

نسحب صورة مقام الشهيد للوسط
و نقوم بمسح الخلفية

Sans_titrekiuuhh.png


نختار ادات الكتابة و نكتب
ما اريد

Sans_titrekiuuhhll;;.png


في الاخير نضع اطار للصورة
مع الحقوق


Sans_titrekiuuhhll.png

النتيجة النهائية :


استقلال.jpg


هذه كانت مشاركتي بسيطة نوعا ما رخم اني مدة مصممتش 😊
المهم مانخليش المناسبة تفوفت هكا






بالتوفيق للجميع
الى الملتقى ....



@الامين محمد



بسملة-فتوشوب-2.gif
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,533
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مشاركة قيمة سلمت يمناك على الطرح
بالتوفيق ان شاء الله في المسابقة و للجميع ان شاء الله
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,220
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
مشاركة قيمة سلمت يمناك على الطرح
بالتوفيق ان شاء الله في المسابقة و للجميع ان شاء الله
إضغط للتوسيع...

سلمت اخي
بارك الله فيك

 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,220
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ماااشاااء الله ماااشاااء الله
بكل سلاسة
راكي نغيري فيا انا ما قدرتش نتعلم هههههه
إضغط للتوسيع...

ههه لا آكيد يعني هي اساسيات تعلمتها برك تشبه مثلا انك تعرف خاصية هاتف و تبدآ تستعملهم
فتحتلكم دورة قبلا يعني لو نلقى مهتمي نساعدكم ان شاء الله
و عندي ثقة فيك تقدر تتعلم بصح يليق تحب تتعلم
شكرا على التواجد الطيب بارك الله فيك

 
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