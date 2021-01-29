دمج صورة ^^

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- 24 نوفمبر 2015
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
يعتبر دمج الصور من اجمل الاشياء في عالم الفتوشوب خاصة عندما يكون الدمج احترافي و بما اني مبتدئة في هذا العالم اردت مشاركتم باول صورة قمت بدمجها
وان شاء الله مع الايام تكون هناك عدة صور و كذا الدرس المرافق للدمج
لذلك اليوم وددت مشاركتكم صورة تحصلت عليه
من دمج صورتين
الصورة الاولى
الصورة الثانية
النتيجة :
ا
وان شاء الله مع الايام تكون هناك عدة صور و كذا الدرس المرافق للدمج
لذلك اليوم وددت مشاركتكم صورة تحصلت عليه
من دمج صورتين
الصورة الاولى
الصورة الثانية
النتيجة :
ا