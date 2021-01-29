دمج صورة ^^

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,467
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

PicsArt_01-14-12.12.27.png







الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





يعتبر دمج الصور من اجمل الاشياء في عالم الفتوشوب خاصة عندما يكون الدمج احترافي و بما اني مبتدئة في هذا العالم اردت مشاركتم باول صورة قمت بدمجها
وان شاء الله مع الايام تكون هناك عدة صور و كذا الدرس المرافق للدمج
لذلك اليوم وددت مشاركتكم صورة تحصلت عليه
من دمج صورتين

الصورة الاولى
صور-طبيعة-4.jpg


الصورة الثانية

23-2-780x470.jpg





النتيجة :

^دمج.pngا






في انتظار رايكــــم و ملاحظاتكم
سلاما

PicsArt_01-12-12.47.44.jpg



PicsArt_01-14-12.10.43.png

 
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