نتائج مسابقة "اجمل خلفية للبحر"

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,396
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام ان شاء الله تكونوا بخير وصحة
كما تعلمون كنا نظمنا مسابقة اجمل خلفية للبحر قبل أشهر
"درك صاي فض البحر وفضت الصيف" واليوم سنعلن النتائج
ونعتذر طولنا عليكم شوية
كل الصور كانت جميلة ماشاء الله وكلكم فائزين بوركتم على مشاركاتكم القيمة
الفائز في المرتبة الأولى الأخت
سكون الفجر
الفائز في المرتبة الثانية الأخ
جليلوس
الفائز في المرتبة الثالثة الأخ
ناصر dz
يتحصلون على هذا الوسام
دمتم بخير ومبارك لكم
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام ان شاء الله تكونوا بخير وصحة
كما تعلمون كنا نظمنا مسابقة اجمل خلفية للبحر قبل أشهر
"درك صاي فض البحر وفضت الصيف" واليوم سنعلن النتائج
ونعتذر طولنا عليكم شوية
كل الصور كانت جميلة ماشاء الله وكلكم فائزين بوركتم على مشاركاتكم القيمة
الفائز في المرتبة الأولى الأخت
سكون الفجر
الفائز في المرتبة الثانية الأخ
جليلوس
الفائز في المرتبة الثالثة الأخ
ناصر dz
يتحصلون على هذا الوسام
دمتم بخير ومبارك لكم