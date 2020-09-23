نتائج مسابقة "اجمل خلفية للبحر"

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,396
النقاط
1,876
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الكرام ان شاء الله تكونوا بخير وصحة
كما تعلمون كنا نظمنا مسابقة اجمل خلفية للبحر قبل أشهر
"درك صاي فض البحر وفضت الصيف🤓🤪" واليوم سنعلن النتائج
ونعتذر طولنا عليكم شوية:rolleyes:
كل الصور كانت جميلة ماشاء الله وكلكم فائزين بوركتم على مشاركاتكم القيمة🥰

الفائز في المرتبة الأولى الأخت

سكون الفجر


الفائز في المرتبة الثانية الأخ

جليلوس

الفائز في المرتبة الثالثة الأخ

ناصر dz

يتحصلون على هذا الوسام


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دمتم بخير ومبارك لكم🥰❤

 
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