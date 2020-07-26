فوائد قشور البيض للنباتات

1- مغذيات للتربة :

تتفكك قشور البيض بسرعة ، ويمكن أن توفر العديد من العناصر الغذائية للتربة. من بين أمور أخرى ، تحتوي الأصداف على الكالسيوم والمعادن الأخرى. إذا كان لديك ما يكفي من قشور البيض ، يمكنك بالفعل إثراء التربة الخاصة بك.

2- تصريف المياه :

يمكن أن يساعد حفر الثقوب ووضع قشور البيض تحت نباتاتك على زيادة سعة التصريف ودوران الهواء للتربة مما يساعد النباتات على البقاء بصحة جيدة. لكن لا تنسى استبدال قشر البيض لأنها تتفكك.

3- الطماطم :

الطماطم، الباذنجان والفلفل يمكن أن تعاني من نقص الكالسيوم عندما تنمو، مما يتسبب في تعفنها . لتجنب هذا، فإن دفن قشر البيض في الأرض كما ذكر أعلاه، يمكن امتصاص الكالسيوم من التربة واستخدامه من قبل النباتات.

4- ابعاد القواقع والديدان :

يعد نشر قشور البيض المكسورة حول النباتات والزهور والمحاصيل خدعة تقليدية في الحدائق. يبدو أن قشور البيض تساعد على إبعاد القواقع والديدان ، لأنها لا تحب أن تمشي عليها، فكرة جيدة لتجنب المبيدات الحشرية!

5- ابعاد الغزلان :

المشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعتادون على زيارة الغزلان ، فيقومون باستعمال قشور البيض حول نباتاتهم لأن الغزلان تكره رائحة قشور البيض.

6- اناء للبذور :

إذا كنت ستزرع البذور ، يمكن أن تكون قشور البيض قدورًا مثالية قابلة للتحلل. اشطف الأصداف وضعها في صندوق بالقرب من النافذة ، ثم أضف التربة والبذور. لذلك سيكون للنباتات كالسيوم إضافي. عندما تصبح البراعم كبيرة جدًا ، ببساطة ضع الاصداف في الأرض من الجيد أن تقوم بعمل ثقب أو اثنين في وعاء بحيث تنتشر جذور أكثر سهولة.

7- غذاء للطيور :

الطيور الصغيرة تحب قشر البيض المسحوق ، لأنها تحتوي على الكثير من الكالسيوم.

8- درجة الحموضة متوازنة- PH :

يمكن أن يؤثر الرقم الهيدروجيني -PH- للتربة على لون بعض الزهور. على سبيل المثال ، تتحول الكوبية إلى اللون الوردي أو الأزرق اعتمادًا على الرقم الهيدروجيني للتربة. إذا كانت تربتك حمضية جدًا ، فإن استخدام قشور البيض لموازنة الأس الهيدروجيني يعد نصيحة رائعة.

تعريف PH التربة :

يشير هذان الحرفان إلى إمكانات الهيدروجين.

يشار إلى الحياد بالرقم 7.

يشير الرقم أقل من 7 إلى التربة الحمضية.

رقم أعلى 7 ، التربة الكلسية