

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



فوائد الإبتسامة مما قرأت بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمدالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهفوائد الإبتسامةمما قرأت

انخفاض معدل ضربات القلب

الإبتسامة تؤدي إلى ابطاء القلب وارتياح الجسم، وهنا يتيح للقلب العمل بدون ارهاق ،الناس التي تبتسم وتضحك هي أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وأيضا الإبتسامة تخفض من ضغط الدم.

خفض الإجهاد

الإجهاد هو مشكلة شائكة في أيامنا ،ويؤدي الإجهاد إلى عدد لايحصى من المشاكل الصحية ،الإبتسامة قادرة على تخفيف التوتر على مدار اليوم، الإبتسامة تنشط مادة الإندروفين الذي يكافح ويقلل من هرمونات التوتر .

تحسين المزاج

الإندروفين يعمل على مكافحة الإجهاد وبالتالي يحفض من شعور المزاج السيئ ،ابتسامة على وجهك حتى وان لم تكن حقيقية في البداية فهي قادرة على تحويل يومك.

زيادة الإنتاجية

وقد تبين أن الإبتسامة تزيد من الانتاجية أثناء أداء المهام ،فهي حقيقة عند البدء في العمل ،الإبتسامة تعطيم دوافع للعمل بجد واجتهاد.

تشجيع الثقة

تشير الدراسات أن الإبتسامة بصدق تجعلك تتبادل الثقة مع الناس، فالثقة جزء مهم في حياتنا الإجتماعية عند التعامل مع الأشخاص القريبة منك ،من الأهل والأصدقاء والمعارف، ان الإبتسامة تؤدي إلى علاقات مبنية على الثقة .

الإحساس بالتعاطف

عندما تمر بموقف محرج أول ماتقوم به هو الإبتسامة، تكسر الجليد بإحساسم بالحرج ،ويشجع التساهل من قبل الآخرين على ماورد منا، ويولد الشعور بالتعاطف.

تجنب الأسف

نحن نبتسم لتجنب شعور سيئ، ولكن لانريد نؤذي مشاعر الآخرين، لذلك نبتسم، تظهر الدراسات أن الأشخاص التي لاتبتسم هم عرضة للشعور بالمزاج السيئ ،وايضا تعزيز هرمونات التوتر لديهم .

التخلص من الألم

الإبتسامة والضحك على حد سواء تقلل من الإحساس بالألم، فالإبتسامة هي بمثابة مسكن طبيعي للألم.

زيادة الإهتمام

يحد الإجهاد تصوراتنا ويضيق إهتمامنا ،الجسم يكافح الإجهاد ويحاول التركيز على شيئ واحد من كل هذه الأشياء، الإبتسامة تصد الإجهاد وتوسع اهتمامنا مرة أخرى وتفتح لنا العديد من الأفكار والمهام التي تأتي من هامش مفهومنا وعقلنا الباطن.

الإبتسامة مثل العدوى بين الناس

هناك حوالي 59% من الناس التي تبتسم تنشر تلك الفائدة الصحية بين الناس.

بناء الجذب

الإبتسامة تجعلك أكثر جاذبية، ويعني أن تكون شخص محبوب من الجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"تبسمك في وجه أخيك صدقة"

من منا لايتمنى أن يتصدق كل يوم مبلغ من المال من دون أن يدفع شيئا/إنها طريقة علمنا إياها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،واعتبرها العلماء حديثا اسهل طريقة للنجاح وكسب ثقة الآخرين ،بل وطريقة فعالة لعلاج الإكتئاب.

كسب النجاح

الإبتسامة على وجهك تدل على أنك تثق بنفسك وتساعدك على النجاح في عملك.

تعزيز جهاز المناعة

الإبتسامة تساعد الجسم على الإسترخاء ويتيح جهاز المناعة أنويتفاعل أكثر فاعلية ضد الغزاة.

تجعلك تبدو أصغر سنا