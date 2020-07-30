الدرس الخامس ➠ شرح أدوات الفتوشوب

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,243
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
بسم-الله.gif





آهلا و سهلا بكم آعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية ان شاء الله تكونوا في صحة و عافية
نعود معكم لإستئناف دروسنا الجميلة و التي كان انقطاعنا عنها خارج عن نطاقنا

دورة.gif

الدرس الخامس : سيكون عن
شرح أدوات الفتوشوب

اترككم مع الدرس

PicsArt_07-30-12.00.52.jpg

PicsArt_07-30-12.02.01.jpg

PicsArt_07-30-12.08.51.jpg


هذه الادوات سوف تساعدنا فيتصميم الصور و التعديل عليها في الدروس القادمة سوف تتضح لكم اكثر فاكثر
فلا تنسو فتح البرنامج و الاطلاع عليها 😉



انتظرونا دروس قادمة
ان شاء الله
دمتم ......


دمتم-في-رعاية-الله.gif

 
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