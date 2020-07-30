الدرس الخامس ➠ شرح أدوات الفتوشوب

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
آهلا و سهلا بكم آعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية ان شاء الله تكونوا في صحة و عافية
نعود معكم لإستئناف دروسنا الجميلة و التي كان انقطاعنا عنها خارج عن نطاقنا
الدرس الخامس : سيكون عن
شرح أدوات الفتوشوب
اترككم مع الدرس
هذه الادوات سوف تساعدنا فيتصميم الصور و التعديل عليها في الدروس القادمة سوف تتضح لكم اكثر فاكثر
فلا تنسو فتح البرنامج و الاطلاع عليها
انتظرونا دروس قادمة
ان شاء الله
دمتم ......