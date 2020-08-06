الدرس السادس إستخدام اداة الماجيك واند ➟ الأداة السحرية

Yasmina zahra
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،
والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~
كنا شرحنا دروس ادوات الفتوشوب في الدروس السابقة اليوم سنتطرق لاداة من الادوات السابقة سوف نتعلم استخدامها
اترككم مع الدرس
ملاحظة ➠ لفتح قفل اللير نضغط مرتين على المفتاح الموجود في طبقة الصورة و احيانا لا يظهر مفتاح لكن يظهر مربع صغير داخل الصورة في الطبقات نضغط على الزر الايمن ثم نختار من القائمة التي تظهر Restories leyer (اعذروني ادا فيه خطأ في الكتابة )
وصلنا لاجمل مرحلة
مرحلة تطبيق الدرس :
هذا الخروف ننزع له الخلفية البيضاء بالاداة
المشروحة في الدرس و لا تنسو حفظه جهازكم بعد التعديل بصيغة png وَ هي الصغة التي تعني الصورة بدون خلفية
بعدها نفتح خلفية من هذين الاثنين واحدة فقط الاختيارلكم
ثم نسحب صورة الخروف عليها
في انتظار تطبيقاتكم كذلك لا يهم مدى نجاحكم المهم مشاركتكم و استعمال التطبيق
واي سؤال اكتبه في ردك
كذلك لا تنسوا ما كتبناه في الاعلى في ملاحظة
ان شاء الله يكون الدرس ....
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