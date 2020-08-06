الدرس السادس إستخدام اداة الماجيك واند ➟ الأداة السحرية

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى




بسم-الله.gif




بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،

والصلاة والسلام على نبي الأمم ،

سيدنا محمد الأجل الأكرم ،

وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،



اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~





دورة.gif





كنا شرحنا دروس ادوات الفتوشوب في الدروس السابقة اليوم سنتطرق لاداة من الادوات السابقة سوف نتعلم استخدامها


اترككم مع الدرس

PicsArt_07-27-11.47.54.jpg

ملاحظة ➠ لفتح قفل اللير نضغط مرتين على المفتاح الموجود في طبقة الصورة و احيانا لا يظهر مفتاح لكن يظهر مربع صغير داخل الصورة في الطبقات نضغط على الزر الايمن ثم نختار من القائمة التي تظهر Restories leyer (اعذروني ادا فيه خطأ في الكتابة )

PicsArt_07-28-12.04.08.jpg


PicsArt_07-28-12.01.07.jpg


وصلنا لاجمل مرحلة 😍
مرحلة تطبيق الدرس :

هذا الخروف ننزع له الخلفية البيضاء بالاداة
المشروحة في الدرس و لا تنسو حفظه جهازكم بعد التعديل بصيغة png وَ هي الصغة التي تعني الصورة بدون خلفية

images (45).jpeg

بعدها نفتح خلفية من هذين الاثنين واحدة فقط الاختيارلكم

images (46).jpeg

images (47).jpeg

ثم نسحب صورة الخروف عليها


في انتظار تطبيقاتكم كذلك لا يهم مدى نجاحكم المهم مشاركتكم و استعمال التطبيق
واي سؤال اكتبه في ردك

كذلك لا تنسوا ما كتبناه في الاعلى في ملاحظة










ان شاء الله يكون الدرس ....

دمتم-في-رعاية-الله.gif




















 
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