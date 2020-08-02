الدرس الثالث شرح قوائم الفتوشوب ج2 ➠











الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



اليوم سوف نكمل معكم شرح القوائم في الفتوشوب الجزء الثاني









ملاحظة

ليس من الضروري حفظها يمكن الاحتفاظ بها للاطلاع عليها متى شئت كذلك في التطبيقات القادمة ستترسخ في ادهانكم

اترككم مع الدرس













الى هنا نأتي لنهاية الدرس و كذا ننتهي من شرح القوائم

انتظرونا في دورس جديدة و مشوقة بتطبيقاتها