الدرس الثالث شرح قوائم الفتوشوب ج2 ➠

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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بسم-الله.gif









الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

اليوم سوف نكمل معكم شرح القوائم في الفتوشوب الجزء الثاني

دورة.gif



ملاحظة
ليس من الضروري حفظها يمكن الاحتفاظ بها للاطلاع عليها متى شئت كذلك في التطبيقات القادمة ستترسخ في ادهانكم

اترككم مع الدرس

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الى هنا نأتي لنهاية الدرس و كذا ننتهي من شرح القوائم
انتظرونا في دورس جديدة و مشوقة بتطبيقاتها
بالتوفيق للجميع



دمتم-في-رعاية-الله.gif





 
Andy_Delort

Andy_Delort

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السلام عليكم 🌱🍁

بارك الله فيك ، شرح وافي وكةفي ، موضوع منسق وفي غاي البساطة ، ⚓

قوائم الفوتشوب كثيرة ، لذالك يعتبر عملاق التصميمات .. لان به كل شيء دقيق وبه ميزات وخاصيات جد معقدة ... وهو محبوب المصورين وعاشق التصميم والتعديل والاضافة على ١ور بشكل احترافي ..🥀🦋

يعطيك صحة ، نقدر مجهدوك وننتظر جديدك ، صحيتي اختي ؛🏵
 
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