الدرس الثالث شرح قوائم الفتوشوب ج1 ➠

السلام عليكم

حقيقة ما يلفت إنتباهي قبل كل شيء طريقة تنظيم مواضيعك تعطي لفته رائعة وتحبب المطلع او المتعلم في المطالعة والاستفادة .. هذا من جانب

من الجانب الثاني شكرا لك .. حقيقة انا كنت استعمل معظهما سابقا وقد نسيت أغلبها ولكن كنصيحة لكل مبتدئ لكي لا يصعب عليه الامر : ليس من الضروري ان تكون قد حفظت كل القوائم تستطيع معرفتها تدريجيا وحسب الحاجة بعد كل تطبيق ... وبعد الممارسة

ملاحظة : بعد بدأ مرحلة التطبيق اعتقد انه سيكون من السهل على كل مبتدى او هاوي حفظ القوائم ومثلما قلت تدريجيا وحسب الحاجة.. الى غاية التعلم ... كما ان الشروحات مرفوقة بصور يستحب تحميلها ... والاطلاع عليها عند عدم معرفة شيء ما

بوركتي أختي

وننتظر جديدك

، حقيقة إستفدت ،