الدرس الثالث شرح قوائم الفتوشوب ج1 ➠

Yasmina zahra
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بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،
والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~
اليوم سوف نتطرق لشرح القوائم في الفتوشوب ستكون على جزئين
ملاحظة
ليس من الضروري حفظها يمكن الاحتفاظ بها للاطلاع عليها متى شئت كذلك في التطبيقات القادمة ستترسخ في ادهانكم
اترككم مع الدرس
ان شاء الله يكون الدرس واضح ترقبوا الجزء الثاني ....