الدرس الثالث شرح قوائم الفتوشوب ج1 ➠

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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من عآلمي
الجنس
أنثى
بسم-الله.gif







بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،
والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~

دورة.gif



اليوم سوف نتطرق لشرح القوائم في الفتوشوب ستكون على جزئين

ملاحظة
ليس من الضروري حفظها يمكن الاحتفاظ بها للاطلاع عليها متى شئت كذلك في التطبيقات القادمة ستترسخ في ادهانكم

اترككم مع الدرس

PicsArt_08-02-02.47.53.jpg

PicsArt_08-02-02.49.05.jpg

PicsArt_08-02-02.53.08.jpg

PicsArt_08-01-11.46.39.jpg

PicsArt_08-01-11.58.40.jpg





ان شاء الله يكون الدرس واضح ترقبوا الجزء الثاني ....


دمتم-في-رعاية-الله.gif

 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/
السلام عليكم ♨💈
حقيقة ما يلفت إنتباهي قبل كل شيء طريقة تنظيم مواضيعك تعطي لفته رائعة وتحبب المطلع او المتعلم في المطالعة والاستفادة .. هذا من جانب 🌀

من الجانب الثاني شكرا لك .. حقيقة انا كنت استعمل معظهما سابقا وقد نسيت أغلبها ولكن كنصيحة لكل مبتدئ لكي لا يصعب عليه الامر : ليس من الضروري ان تكون قد حفظت كل القوائم تستطيع معرفتها تدريجيا وحسب الحاجة بعد كل تطبيق ... وبعد الممارسة🦠

ملاحظة : بعد بدأ مرحلة التطبيق اعتقد انه سيكون من السهل على كل مبتدى او هاوي حفظ القوائم ومثلما قلت تدريجيا وحسب الحاجة.. الى غاية التعلم ... كما ان الشروحات مرفوقة بصور يستحب تحميلها ... والاطلاع عليها عند عدم معرفة شيء ما

بوركتي أختي ، حقيقة إستفدت ، وننتظر جديدك 🌷🌻
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,254
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
/
السلام عليكم ♨💈
حقيقة ما يلفت إنتباهي قبل كل شيء طريقة تنظيم مواضيعك تعطي لفته رائعة وتحبب المطلع او المتعلم في المطالعة والاستفادة .. هذا من جانب 🌀

من الجانب الثاني شكرا لك .. حقيقة انا كنت استعمل معظهما سابقا وقد نسيت أغلبها ولكن كنصيحة لكل مبتدئ لكي لا يصعب عليه الامر : ليس من الضروري ان تكون قد حفظت كل القوائم تستطيع معرفتها تدريجيا وحسب الحاجة بعد كل تطبيق ... وبعد الممارسة🦠

ملاحظة : بعد بدأ مرحلة التطبيق اعتقد انه سيكون من السهل على كل مبتدى او هاوي حفظ القوائم ومثلما قلت تدريجيا وحسب الحاجة.. الى غاية التعلم ... كما ان الشروحات مرفوقة بصور يستحب تحميلها ... والاطلاع عليها عند عدم معرفة شيء ما

بوركتي أختي ، حقيقة إستفدت ، وننتظر جديدك 🌷🌻
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وعليكم السلام و الرحمة و الاكرام

فعلا اخي لانها ايضا مهمة لي و قبلا كانت سبب في تعلمي لهذا البرنامج
عادي اخي راح نبدا في تطبيقات على الصور و تقدر تسترجع فيها لي تعلمته من قبل
فعلا ملاحظتك جد في محلها كنت اود تجاوز هذا لكن محله ان يكون في الدروس الاولى يمكننا فقط قراءتها و معرفة امكانها و البقية تاتي لاحقا
و فيك بارك الله
أسعدني تواجدك و متابعتك
بالتوفيق 💐

 
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