السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اخوتي الكرام

اريد ان اعرف النقاط التالية عن بايونير

1- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بيونير اخر بدون بطاقة فيزا؟

2- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بايبل بسهولة؟هل هذا ممكن؟ و بدون بطاقة فيزا؟

3-في بيونير هل يوجد بطاقة فيزا او ماستركارد افتراضية؟



شكرا لكم