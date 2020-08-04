manager
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 جويلية 2020
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- النقاط
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- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوتي الكرام
اريد ان اعرف النقاط التالية عن بايونير
1- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بيونير اخر بدون بطاقة فيزا؟
2- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بايبل بسهولة؟هل هذا ممكن؟ و بدون بطاقة فيزا؟
3-في بيونير هل يوجد بطاقة فيزا او ماستركارد افتراضية؟
شكرا لكم
اخوتي الكرام
اريد ان اعرف النقاط التالية عن بايونير
1- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بيونير اخر بدون بطاقة فيزا؟
2- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بايبل بسهولة؟هل هذا ممكن؟ و بدون بطاقة فيزا؟
3-في بيونير هل يوجد بطاقة فيزا او ماستركارد افتراضية؟
شكرا لكم