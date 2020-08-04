مساعدة اسئلة عن بايونير

manager

manager

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 جويلية 2020
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
48
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوتي الكرام
اريد ان اعرف النقاط التالية عن بايونير
1- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بيونير اخر بدون بطاقة فيزا؟
2- هل يتم تحويل المال من حساب بيونير الى حساب بايبل بسهولة؟هل هذا ممكن؟ و بدون بطاقة فيزا؟
3-في بيونير هل يوجد بطاقة فيزا او ماستركارد افتراضية؟

شكرا لكم
 
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