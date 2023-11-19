شرح بطاقة فيزا افتراضية بديل بطاقة PYYPL و تشحن عن طريق usdt بينانس + 5 دولار هدية

skynssine

skynssine

:: عضو منتسِب ::
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17 جويلية 2016
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السلام عليكم
اليوم نعرض لكم بطاقة فيزا ممتازة جدا في ما لها من خصائص و بدون اشتراكات
البطاقة الافتراضية بسعر 10 دولار اما البلاستكية و التي لا بحتاجها اغلبنا بـ 100 دولار
رابط الإحالة :
https://url.hk/i/en/w2b4g
التفعيل يتم عبر الاميل ثم رقم الهاتف ثم جواز السفر
بطاقة فيزا افتراضية بديل بطاقة PYYPL و تشحن عن طريق usdt بينانس+ 5 دولار هدية
تفعيل البايبال 100 %
تسوية ائتمانية فورية، بدون تحويل ورقي مسبق، بدون رسوم إيداع وسحب.

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