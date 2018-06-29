الدرس الثالث الطبقات في الفتوشوب ➟ layer

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
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بسم-الله.gif





اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
نلتقي اليوم في درس جديد من دورة التصميم درس لا يقل اهمية عن الدروس السابقة.



الطبقات في الفتوشوب

سنقسم هذا الدرس الى جزئين
يطرحان في نفس الاسبوع

نترككم مع الدرس :

الدرس الثالث.jpg

عندما نريد تنزيل صورة تحت صورة اي تغيير الترتيب نذهب لطبقات الصور المدرجة ثم نقف على لير الصورة( صورة الورد مثلا)
ثم نسحبها للاسفل تحت لير الصورة المراد ان تكون اسفلها ( صورة شكرا)


2.jpg

3.jpg


النتيجة :

خلفية.jpg

ملاحظة :
كتابة الحقوق او الكتابة بصفة
عامة في الفتوشوب سنتعرف
على طريقتها في الدروس القادمة


ملحقات الدرس


الصورة 1

bg-pictures.jpg

الصورة 2


thankyou 1.png

الصورة 3

PNG_Picture.png




في انتظار تطبيقاتكم ....



دورة.gif


الدرس الأول واجهة برنامج الفتوشوب وكيفية فتح صورة


الدرس الثاني انشاء عمل جديد " غلاف فيس بوك للمبتدئين "
 
آخر تعديل:
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,728
الإعجابات
14,026
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
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