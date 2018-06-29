الدرس الثالث الطبقات في الفتوشوب ➟ layer

اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

نلتقي اليوم في درس جديد من دورة التصميم درس لا يقل اهمية عن الدروس السابقة.

الطبقات في الفتوشوب

سنقسم هذا الدرس الى جزئين

يطرحان في نفس الاسبوع

نترككم مع الدرس :

عندما نريد تنزيل صورة تحت صورة اي تغيير الترتيب نذهب لطبقات الصور المدرجة ثم نقف على لير الصورة( صورة الورد مثلا)

ثم نسحبها للاسفل تحت لير الصورة المراد ان تكون اسفلها ( صورة شكرا)

النتيجة :

ملاحظة :

كتابة الحقوق او الكتابة بصفة

عامة في الفتوشوب سنتعرف

على طريقتها في الدروس القادمة

ملحقات الدرس

الصورة 1

الصورة 2

الصورة 3

في انتظار تطبيقاتكم ....



