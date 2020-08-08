ما هي اخطر المخدرات وماهي اعرضها

اسراءماجد
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علاج ادمان الكيميكال مع ظهرت في الفتره الاخيره مخدر من اقوي انواع المخدرات في العام وانتشر بطريفه سريعه بين شباب المدارس والجماعات وخو محدر الكيميكال أو كما يطلق عليه بمخدر السبايس - الجوكر وهو من انواع المخدرات التي يتم تصنيعها بمواد كميائيه ، يتم صناعة مخدر الجوكر عن طريق اضافة بعض المكونات السامة مثل زهرة اللوتس الزرقاء مخلوطة بمادة الفسفور الأحمر الذي يصنع منه الكبريت وهذا بجانب دمج مادة الامونيا التى تدخل فى صناعة الأسمدة الكيماوية ومستحضرات تجميل الشعر والبشرة وهذا بالاضافة إلى حمض الكبريتيك الذى يصنع من خلالة المتفجرات و مادة الليثيوم و مادة الأسيتون وعند تفاعل كل هذه المواد السامة يتكون مخدر جديد يسمى الكيميكال والذى وقع فى إدمانه الكثير من الأشخاص فى مختلف انحاء العالم حيث يحتاج الكثيرون الى تدخل علاج ادمان الكيميكال،كما تم تسميتة من بعض الأشخاص باسم صانع القتلة وهذا لان عندما يتعاطى شخص مخدر الجوكر يتحول لشخص اخر جاحد القلب لا يفرق مع شيئ فى خلال فترة تأثير مخدر السبايس عليه فيمكنه فى خلال تلك الفترة ان يقوم بارتكاب الجرائم والحوادث ولذلك اذا تم اكتشاف أن أحد الأبناء يتعاطى مخدر الكيميكال فيجب طلب المساعدة من إحدى مراكز علاج الادمان التى تقوم بتقديم المساعدة لعلاج جميع انواع المخدرات
أعراض تعاطي مخدر الكيميكال:-
أعراض تعاطي مخدر الكيميكال هي من اصعب الاعراض التي يسببها ادمان المخدرات فهي تاثر بشكل فعال علي صحه المتعاطي النفسيه والجسديه وايضا يمكنها ان تؤدي الي الموت لحتوئها علي مواد كميائيه مسممه من أسباب انتشار مخدر السبايس هي طريقة ترويجية فيتم توزيع مخدر الكيميكال عن طريق بيعها داخل أكياس تشبه كيس الالعاب تحمل رسوم كرتونية لا احد من الاهل او اى شخص ان يشك فى ان مابداخل هذه الاكياس هو مخدر يقوم بإنهاء حياة شخص كل يوم والسبب الآخر وهو أن ثمنة فى متناول يد من صغير لكبير مما جعل العديد من الأشخاص يقعون فريسة لتلك المخدرات التى تهلك العقل والبدن ولذلم يجب علينا اخذ القرار والتوقف عن المخدرات
أعراض تعاطي مخدر الكيميكال:-
أعراض تعاطي مخدر الكيميكال هي من اصعب الاعراض التي يسببها ادمان المخدرات فهي تاثر بشكل فعال علي صحه المتعاطي النفسيه والجسديه وايضا يمكنها ان تؤدي الي الموت لحتوئها علي مواد كميائيه مسممه من أسباب انتشار مخدر السبايس هي طريقة ترويجية فيتم توزيع مخدر الكيميكال عن طريق بيعها داخل أكياس تشبه كيس الالعاب تحمل رسوم كرتونية لا احد من الاهل او اى شخص ان يشك فى ان مابداخل هذه الاكياس هو مخدر يقوم بإنهاء حياة شخص كل يوم والسبب الآخر وهو أن ثمنة فى متناول يد من صغير لكبير مما جعل العديد من الأشخاص يقعون فريسة لتلك المخدرات التى تهلك العقل والبدن ولذلم يجب علينا اخذ القرار والتوقف عن المخدرات