خداع زيجات الانترنيت

خداع زيجات الانترنات



السلام عليكم اخوتي اخواتي



حبيت أكلمكم اليوم عن موضوع شغل بالي كثيرا هذه الأيام و هو زيجات الانترنات



حقيقة كغيرها من الزيجات لها ما لها و عليها ما عليها لكني لاحظت ان الكثير منها و ليس كلها مثل زيجات زمااااان وقت جدتي و جدتك يعني وقت كانت كل البنات و الشباب يتزوجون الذي به عيوب و الخالي منها الكل يتزوج زمان كانت الناس تعتمد على الحياء و احترام حرمةالبيوت او حتى على ضعف الإنارة الليلية هههه لتستر عيوب المقبل او المقبلة على الزواج و جل العيوب كانت خَلقية لا خُلقية فتزوجت الحولاء والعرجاء و الاصلع و الأعرج و القبيحة و القبيح و عاشوا و انجبوا أولادًا و بنات و رأوا أحفادا و حفيدات



وكذلك زيجات الانترنات اليوم أعطت الفرصة لكل من به عيوب خَلقية او للأسف خُلقية بأن يصف نفسه بالكمال ليخدع من يسعى للتعارف وللزواج عبر الانترنات



و ما أردت منكم اعزائي مناقشته في هذا الموضوع ليس عن كون الانترنات غير مناسب او مناسب للتعارف و الزواج ولا عن نظرة الشرع لهكذا زيجات فالواقع سبقنا باتخاذ هذه الخطوة فالجميع يتعارف عبر الانترنات ان كان بقصد الزواج أم لا



لذلك أردت منكم كل حسب خبرته إعطاء نصائح لبعضنا البعض لكي لا نتسرع في الزواج او بالعكس لكي لا نتردد في الموافقة على الزواج عبر الانترنات



وكبداية لنفترض معا ان هناك شاب و بنت يريدان الزواج و قد تعرفا على بعضهما من خلال الانترنات معرفة سطحية و اركز على كلمةالسطحية فبماذا تنصح او تنصحين كلا منهما ليتأكد من صدق الآخر



عن نفسي و حسب ما رأيت



أول شيء لابد منه هو اللقاء لا اقصد موعدا لوحدهما ولكن تكون في الجامعة مثلا او محل المهم يراها و تراه ولو دون ان يكلما بعضهما



ثاني شيء يسأل عن العائلة فمن كان منبته كريما لابد وان تكون خصال الخير فيه و العكس صحيح



ثالث شيء تسأل اخوانه أخواته والديه عن علاقته او علاقتها بهم فمن استصعب على والديه و اخوته معاشرته بعد محاولات دامت 25 سنة اواكثر ربع قرن من المحاولات الفاشلة رغم محبتهم الفطرية له كيف بك تدعي معرفة مفاتيح عشرته عن بعد خصوصا للنساء فابتعدي اختي عنمن كرهت عائلته عشرته



هذا ما خطر في بالي و انتم اخوتي ما هي نصائحكم لإخوانكم و أخواتكم



في انتظار آرائكم



سلام