إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بأحرف من ذهب و قارب في بحر نسج خيوطه
نهديكما باقة من ورد على التميز الواضح و همسات كلمات التي تنثرانيهما في المنتدى التي نلمسها في جميع اقسام المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام والتقدير لشخصكما الكثير فلكما جزيل الشكر و الامتنان على تواجداكما الدائم و اسلوبكما الرائع ، فانتما تستحقان أن تكونان صاحبة القلم المبدع اثبتمان جدارتكما في التعامل مع اقسام المنتدى بمواضيع و رودكما الراقية و المشوقة
أنتما تسطران ابداعكما في المنتدى كل يوم و الغاية منه أنكما تفيدان كل جديد و تسعدان
تعلمنا منكما الكثير في الروح الأسرية التي نجدها في المنتدى
دعوني في هذه الصفحة ان اطلب من كل عضو في المنتدى ان يكتب للاختين و يسطران لهما كلمة شكر و عرفان و تكريم
و في الاخير
الله يسعدكما في الدنيا و الآخرة و ينوى طريقكما دائما بالإيمان و يسهل طريقكما و ييسرها لكما ابدا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بأحرف من ذهب و قارب في بحر نسج خيوطه
نهديكما باقة من ورد على التميز الواضح و همسات كلمات التي تنثرانيهما في المنتدى التي نلمسها في جميع اقسام المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام والتقدير لشخصكما الكثير فلكما جزيل الشكر و الامتنان على تواجداكما الدائم و اسلوبكما الرائع ، فانتما تستحقان أن تكونان صاحبة القلم المبدع اثبتمان جدارتكما في التعامل مع اقسام المنتدى بمواضيع و رودكما الراقية و المشوقة
أنتما تسطران ابداعكما في المنتدى كل يوم و الغاية منه أنكما تفيدان كل جديد و تسعدان
تعلمنا منكما الكثير في الروح الأسرية التي نجدها في المنتدى
دعوني في هذه الصفحة ان اطلب من كل عضو في المنتدى ان يكتب للاختين و يسطران لهما كلمة شكر و عرفان و تكريم
و في الاخير
الله يسعدكما في الدنيا و الآخرة و ينوى طريقكما دائما بالإيمان و يسهل طريقكما و ييسرها لكما ابدا