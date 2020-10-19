تكريم

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,280
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بأحرف من ذهب و قارب في بحر نسج خيوطه
نهديكما باقة من ورد على التميز الواضح و همسات كلمات التي تنثرانيهما في المنتدى التي نلمسها في جميع اقسام المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام والتقدير لشخصكما الكثير فلكما جزيل الشكر و الامتنان على تواجداكما الدائم و اسلوبكما الرائع ، فانتما تستحقان أن تكونان صاحبة القلم المبدع اثبتمان جدارتكما في التعامل مع اقسام المنتدى بمواضيع و رودكما الراقية و المشوقة
أنتما تسطران ابداعكما في المنتدى كل يوم و الغاية منه أنكما تفيدان كل جديد و تسعدان
تعلمنا منكما الكثير في الروح الأسرية التي نجدها في المنتدى
دعوني في هذه الصفحة ان اطلب من كل عضو في المنتدى ان يكتب للاختين و يسطران لهما كلمة شكر و عرفان و تكريم
و في الاخير
الله يسعدكما في الدنيا و الآخرة و ينوى طريقكما دائما بالإيمان و يسهل طريقكما و ييسرها لكما ابدا
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