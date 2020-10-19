بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهبأحرف من ذهب و قارب في بحر نسج خيوطهنهديكما باقة من ورد على التميز الواضح و همسات كلمات التي تنثرانيهما في المنتدى التي نلمسها في جميع اقسام المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام والتقدير لشخصكما الكثير فلكما جزيل الشكر و الامتنان على تواجداكما الدائم و اسلوبكما الرائع ، فانتما تستحقان أن تكونان صاحبة القلم المبدع اثبتمان جدارتكما في التعامل مع اقسام المنتدى بمواضيع و رودكما الراقية و المشوقةأنتما تسطران ابداعكما في المنتدى كل يوم و الغاية منه أنكما تفيدان كل جديد و تسعدانتعلمنا منكما الكثير في الروح الأسرية التي نجدها في المنتدىدعوني في هذه الصفحة ان اطلب من كل عضو في المنتدى ان يكتب للاختين و يسطران لهما كلمة شكر و عرفان و تكريمو في الاخيرالله يسعدكما في الدنيا و الآخرة و ينوى طريقكما دائما بالإيمان و يسهل طريقكما و ييسرها لكما ابدا