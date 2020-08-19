تكريم سجينة الصمت و soso ana

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اجمل ما يمكننا قوله للأشخاص الذين يقدرون معنى الابداع و يحصدونه في المنتدى و نقدر جهودهم الاختان
سجينة الصمت و soso ana
وجب علينا الشكر و التقدير لهما
ندما بحثت عن كلمات الشكر و التقدير المناسبة لكما فلا اجد المناسبة فلم أجد لانكما صاحبة صاحبة التميز و الافكار النيرة
أنتما تكتبان بقلم مبدع و مميز
تعجز الحروف أن تكتب لكما كلمات الشكر و التكريم عما تقومان به في المنتدى
كلمة شكرا لا تكفي لكما
اتقدم لكما باسمى عبارات التقدير و العرفان على كل ما تقدمان في المنتدى و مازلتما تقدمان ، فانتما تحملان معنى الاخلاص و الوفاء للمنتدى دون غيره من المنتديات
مهما نطقت الألسن بافضلها لم اوفي لكما كلمة الشكر
مهما خطت الايادي بوصفها فانني لم اجد الكلمات المناسبة لشكر
اقدم لكما و اجمل عبارات الشكر و الامتنان مملؤة بالاحترام و التقدير
تخلق الطيور مغردة في السماء عبر فضاء تملؤه نجوم لامعة لاقول لكما الف شكر
وفي هذا السياق اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب و إدارة في المنتدى كتابة لكما شكر و تكريم
اخوكم إلياس ارجو منكم الدعاء لي ولوالدين بالدعاء و لجميع المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اجمل ما يمكننا قوله للأشخاص الذين يقدرون معنى الابداع و يحصدونه في المنتدى و نقدر جهودهم الاختان
سجينة الصمت و soso ana
وجب علينا الشكر و التقدير لهما
ندما بحثت عن كلمات الشكر و التقدير المناسبة لكما فلا اجد المناسبة فلم أجد لانكما صاحبة صاحبة التميز و الافكار النيرة
أنتما تكتبان بقلم مبدع و مميز
تعجز الحروف أن تكتب لكما كلمات الشكر و التكريم عما تقومان به في المنتدى
كلمة شكرا لا تكفي لكما
اتقدم لكما باسمى عبارات التقدير و العرفان على كل ما تقدمان في المنتدى و مازلتما تقدمان ، فانتما تحملان معنى الاخلاص و الوفاء للمنتدى دون غيره من المنتديات
مهما نطقت الألسن بافضلها لم اوفي لكما كلمة الشكر
مهما خطت الايادي بوصفها فانني لم اجد الكلمات المناسبة لشكر
اقدم لكما و اجمل عبارات الشكر و الامتنان مملؤة بالاحترام و التقدير
تخلق الطيور مغردة في السماء عبر فضاء تملؤه نجوم لامعة لاقول لكما الف شكر
وفي هذا السياق اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب و إدارة في المنتدى كتابة لكما شكر و تكريم
اخوكم إلياس ارجو منكم الدعاء لي ولوالدين بالدعاء و لجميع المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات