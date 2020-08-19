تكريم سجينة الصمت و soso ana

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهاجمل ما يمكننا قوله للأشخاص الذين يقدرون معنى الابداع و يحصدونه في المنتدى و نقدر جهودهم الاختانسجينة الصمت و soso anaوجب علينا الشكر و التقدير لهماندما بحثت عن كلمات الشكر و التقدير المناسبة لكما فلا اجد المناسبة فلم أجد لانكما صاحبة صاحبة التميز و الافكار النيرةأنتما تكتبان بقلم مبدع و مميزتعجز الحروف أن تكتب لكما كلمات الشكر و التكريم عما تقومان به في المنتدىكلمة شكرا لا تكفي لكمااتقدم لكما باسمى عبارات التقدير و العرفان على كل ما تقدمان في المنتدى و مازلتما تقدمان ، فانتما تحملان معنى الاخلاص و الوفاء للمنتدى دون غيره من المنتدياتمهما نطقت الألسن بافضلها لم اوفي لكما كلمة الشكرمهما خطت الايادي بوصفها فانني لم اجد الكلمات المناسبة لشكراقدم لكما و اجمل عبارات الشكر و الامتنان مملؤة بالاحترام و التقديرتخلق الطيور مغردة في السماء عبر فضاء تملؤه نجوم لامعة لاقول لكما الف شكروفي هذا السياق اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب و إدارة في المنتدى كتابة لكما شكر و تكريماخوكم إلياس ارجو منكم الدعاء لي ولوالدين بالدعاء و لجميع المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات