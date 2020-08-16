تكريم الاخت ماغيكان تشان و سكون الفجر

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,059
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
كما جرت العادة تكريم الأخت ماغيكان تشان و سكون الفجر
تحية عطرة و باقة تقدير و احترام و باقة ورد تفوح من اطيب لتعطر المنتدى الراقي
يقف قلمي احتراما و تقدير لهما لاخلاقهما و لتميزيهما و لمساتهما في كل اقسام المنتدى
فقد كان الابداع و التألق سمتهما تبقى الكلمات الشكر بحقهما قليلة و الاحرف الذي يصف عطاءهما قليلة
في بحر هادىء بموجه اللطيف و هواءه العليل تمكنت العضوتان ماغيكان تشان و سكون الفجر التنقل بين قلوب و عقول الاعضاء في كل اقسام المنتدى فاستحقتا أن يحترمهما الجميع بدون استثناء باخلاقهما العالية
اهديكما باقة من الورد على تميزكما الواضح و همسات و كلمات التي تنثرنهما على المنتدى بكلماتكما الواضح التي نرى لمستهما في جميع المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام و التقدير فلكما مني جزيل الشكر و التقدير على تواجداكما الرائع و المتميز اينما حلتما في المنتدى وضعتما بصمتكما في المنتدى فانتما تستحقان مايلي
صاحبة الاخلاق الرفيعة
صاحبة القلب الكبير
صاحبة العطاء الدائم
صاحبة قلم الابداع
وفي هذا الإطار اطلب من كل عضو كتابة كلمة شكر و تكريم لهما