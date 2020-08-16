تكريم الاخت ماغيكان تشان و سكون الفجر

كما جرت العادة تكريم الأخت ماغيكان تشان و سكون الفجرتحية عطرة و باقة تقدير و احترام و باقة ورد تفوح من اطيب لتعطر المنتدى الراقييقف قلمي احتراما و تقدير لهما لاخلاقهما و لتميزيهما و لمساتهما في كل اقسام المنتدىفقد كان الابداع و التألق سمتهما تبقى الكلمات الشكر بحقهما قليلة و الاحرف الذي يصف عطاءهما قليلةفي بحر هادىء بموجه اللطيف و هواءه العليل تمكنت العضوتان ماغيكان تشان و سكون الفجر التنقل بين قلوب و عقول الاعضاء في كل اقسام المنتدى فاستحقتا أن يحترمهما الجميع بدون استثناء باخلاقهما العاليةاهديكما باقة من الورد على تميزكما الواضح و همسات و كلمات التي تنثرنهما على المنتدى بكلماتكما الواضح التي نرى لمستهما في جميع المنتدى ، فانتما تستحقان الكثير من الاحترام و التقدير فلكما مني جزيل الشكر و التقدير على تواجداكما الرائع و المتميز اينما حلتما في المنتدى وضعتما بصمتكما في المنتدى فانتما تستحقان مايليصاحبة الاخلاق الرفيعةصاحبة القلب الكبيرصاحبة العطاء الدائمصاحبة قلم الابداعوفي هذا الإطار اطلب من كل عضو كتابة كلمة شكر و تكريم لهما