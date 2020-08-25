تكريم و شكر Andy_Delort

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,283
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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البعض يستحق ما أكثر من الثناء يمكن أن نعتبر ما يدور في قلوبنا و ما تحمله من ثناء و تقدير
شخص متميز .....فكر راقي...حضور دائم في وقت وجيز
اثبت جدارته بالعطاء و عبر عن حبه للمنتدى بعطاءه
تبقى الكلمات بحقه قليلة و الاحرف اللي تصف العطاء الذي يقدمه للمنتدى نظرا لجهوده و بطرح المواضيع الهادفة و المفيدة
اليوم اتكلم و اتقدم بكلمة شكر و تقدير لعضو استحق الاحترام و التقدير
اخوتي......اخواتي....أعضاء منتدانا الغالي
اليوم اتقدم بكلمة شكر و تقدير للعضو
Andy_Delort
الذي نسج خيوط اعمدته و هيكلة حروفه الذهبية في بحر منتدانا
اهديك باقة من الورد على تميزك الواضح و همساتك و كلماتك التي نثرتها التي لمستها في جميع اقسام المنتدى فانت تستحق الكثير من الاحترام يس لشخصك الكريم فلك الشكر و الامتنان على تواجدك و اسلوبك الرائع
تجعل حروفي و كلماتي الباهتة أن تقف روعة حروفك و قلمك النابض بفن ابداعك
شدت على اخوتي و اخواتي في منتدانا أن يكرمك بكلمة شكر لك لقلمك في المنتدى
 
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