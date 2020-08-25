تكريم و شكر Andy_Delort

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهالبعض يستحق ما أكثر من الثناء يمكن أن نعتبر ما يدور في قلوبنا و ما تحمله من ثناء و تقديرشخص متميز .....فكر راقي...حضور دائم في وقت وجيزاثبت جدارته بالعطاء و عبر عن حبه للمنتدى بعطاءهتبقى الكلمات بحقه قليلة و الاحرف اللي تصف العطاء الذي يقدمه للمنتدى نظرا لجهوده و بطرح المواضيع الهادفة و المفيدةاليوم اتكلم و اتقدم بكلمة شكر و تقدير لعضو استحق الاحترام و التقديراخوتي......اخواتي....أعضاء منتدانا الغالياليوم اتقدم بكلمة شكر و تقدير للعضوAndy_Delortالذي نسج خيوط اعمدته و هيكلة حروفه الذهبية في بحر منتدانااهديك باقة من الورد على تميزك الواضح و همساتك و كلماتك التي نثرتها التي لمستها في جميع اقسام المنتدى فانت تستحق الكثير من الاحترام يس لشخصك الكريم فلك الشكر و الامتنان على تواجدك و اسلوبك الرائعتجعل حروفي و كلماتي الباهتة أن تقف روعة حروفك و قلمك النابض بفن ابداعكشدت على اخوتي و اخواتي في منتدانا أن يكرمك بكلمة شكر لك لقلمك في المنتدى