الكومنولث Commonwealth

كامل الكتابة لي بين {} هي شرح اما لبعض المفاهيم او لعبارات مبهمة

ماهو الكومنولث ؟

ظهر مصطلح "الكومنولث"(بالإنجليزية: Commonwealth)‏ في القرن الخامس عشر. وهي كلمة أصلها بمعني الثروة المشتركة (بالإنجليزية: Common-wealth)‏ أو الرخاء الجماعي (بالإنجليزية: The common weal)‏ من المعني القديم لكلمة ثروة (بالإنجليزية: Wealth)‏ التي تعني السعادة أو الرخاء (بالإنجليزية: well-being)‏. ويعني المصطلح حرفياً الرخاء الجماعي. ولذلك فإن مصطلح الكمنولث يُطلق على دولة أو دولة يحكمها الشعب من أجل الشعب على عكس الدولة السلطوية التي تحكم من أجل طبقة معينة من الملاك. ولكن في الوقت الحاضر فالمصطلح أكثر عمومية ويعني تجمع سياسي (من أكثر من دولة)



رح نشرح اكثر

حاليا حكينا على الكومنولث كمصطلح فقط

دوك رح نتعرفوا عليها ك:

رابطة او اتحاد او مجموعة دول او تجمع سياسي كامل يمثلوا

رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بـدول الكومنولث (بالإنجليزية: Commonwealth of Nations)‏ ويرمز لها بـ(CN) معروفة كذلك بالكومنولث أو الكومنولث البريطاني، وهو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 53 دولة جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقاً باستثناء موزمبيق ورواندا

{ كي زدت حوست لقيت انهمم رجعوا 54 في فبرارير 2020 باسك جزر المالديف، أعيدت رسمياً إلى الكومنولث، كالدولة العضو رقم 54 بعد انسحابها عام 2016 }

لهنا رانا عرفنا وش هي دول الكومنولث اما لازم نتعرفوا على هذه الرابطة اكثر

التأسيس

تشريع وستمنستر لعام 1931 هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة، إذ تُعتبر إصدارته المعدّلة قانونًا محليًا في أستراليا وكندا في يومنا هذا. أُلغي هذا التشريع في نيوزيلندا وضمنيًّا في دول الدومينيون السابقة واصبح تجسيدا قانونيا لمبادئ المساواة والولاء المشترك للتاج المنصوص عليها في إعلان بلفور }





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إعلان بلفور عام 1926، هو تقرير أصدره آرثر جيمس بلفور نتج عن المؤتمر الإمبراطوري عام 1926 لقادة دول بريطانيا العظمى، والذي عقد في لندن.



في هذا المؤتمر الإمبراطوري قام المندوبون تحت ضغط بعض الأقطار مثل كندا بتعريف أعضاء الكومنولث كالتالي:



مجتمعات مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية تتساوى أوضاعها القانونية ولا يخضع أحد منها للآخر بأي حال من الأحوال في أي جانب من جوانب شؤونهم الداخلية أو الخارجية، بالرغم من ارتباطهم بولاء مشترك للملك واتحادهم الاختياري كأعضاء في الكومنولث البريطاني }





{ الدومينيون (بالإنجليزية: Dominion)‏ هي الدولة المستقلة من دول الكومنولث البريطاني. وبمعنى آخر، هي الدول المستقلة ذاتيا والتي كانت في يوم ما تابعه لسياده المملكة المتحدة }

المقر

الأهداف

الهيكلة

يوم الكومنولث 2004

{ وستمنستر الاسم من الناحية التاريخية كان يُستعمل لوصف المنطقة الواقعة حول كنيسة وستمنستر (الكاتدرائية الغربية The West Minster)، والذي أدى إلى تسميتها بهذا الاسم، الذي كان مقعد حكومة إنجلترا لمدة ألف عام تقريباً. و الاسم يُستعمل أيضاً للمدينة الأكبرِ لويست مينستر التي تغطّي مساحة جغرافية أوسع }



{ إِلِيزَابِيث الثَّانِية، الِاسمُ الكَامِل إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ (بالإنجليزية: Elizabeth Alexandra Mary)‏، (وُلدت في 21 أبريل 1926م) هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، }



{ ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواءً أكان مكتوبًا أو غير مكتوب وهي تختلف عن الملكية المطلقة }

تاريخ ألعاب الكومنولث

منظمة الكومنولث