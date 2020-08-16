الكومنولث Commonwealth

ONjINE
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع اليوم هو الكومنولث .... مصطلح يمكن يكون مالوف بالنسبة للبعض وجديد بالنسبة للبعض الاخر
في نهاية مقالي متاكدة انك رح تتعرف على بزاف تفاصيل جديدة
تابعوا
كامل الكتابة لي بين {} هي شرح اما لبعض المفاهيم او لعبارات مبهمة
اول شي : ماهو الكومنولث ؟
ظهر مصطلح "الكومنولث"(بالإنجليزية: Commonwealth) في القرن الخامس عشر. وهي كلمة أصلها بمعني الثروة المشتركة (بالإنجليزية: Common-wealth) أو الرخاء الجماعي (بالإنجليزية: The common weal) من المعني القديم لكلمة ثروة (بالإنجليزية: Wealth) التي تعني السعادة أو الرخاء (بالإنجليزية: well-being). ويعني المصطلح حرفياً الرخاء الجماعي. ولذلك فإن مصطلح الكمنولث يُطلق على دولة أو دولة يحكمها الشعب من أجل الشعب على عكس الدولة السلطوية التي تحكم من أجل طبقة معينة من الملاك. ولكن في الوقت الحاضر فالمصطلح أكثر عمومية ويعني تجمع سياسي (من أكثر من دولة)
رح نشرح اكثر
خلال زيارة اللورد بريمروز إلى أستراليا صرح في مدينة أديلايد الأسترالية أن العديد من مستعمرات التاج البريطاني سوف تصبح حرة ومستقلة بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن هذه الدول سوف تشكل اتحاد الكومنولث.
والمصطلح لي يعني الرخاء الاجتماعي يمثل هذوا الدول
يعني دول الشعب فيها هو لي يحكم
والمقصود بالدول السلطوية : هي الدول التي تحافظ السلطة الحاكمة فيها (غالبا شخص واحد) على بقائها في الحكم وهي انواع عندهم مثلا الكنيسة او الجيش
واخر عبارة لي هي انو المصطلح اكثر عمومية هي لي رح نتعرفوا عليها فالعنصر القادم
حاليا حكينا على الكومنولث كمصطلح فقط
دوك رح نتعرفوا عليها ك: رابطة او اتحاد او مجموعة دول او تجمع سياسي كامل يمثلوا
رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بـدول الكومنولث (بالإنجليزية: Commonwealth of Nations) ويرمز لها بـ(CN) معروفة كذلك بالكومنولث أو الكومنولث البريطاني، وهو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 53 دولة جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقاً باستثناء موزمبيق ورواندا
{ كي زدت حوست لقيت انهمم رجعوا 54 في فبرارير 2020 باسك جزر المالديف، أعيدت رسمياً إلى الكومنولث، كالدولة العضو رقم 54 بعد انسحابها عام 2016 }
لهنا رانا عرفنا وش هي دول الكومنولث اما لازم نتعرفوا على هذه الرابطة اكثر
التأسيس
تضم رابطة الكومنولث 53 دولة من مستعمرات بريطانية سابقة، وقد أسستها بريطانيا وكندا وأستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا ونيوفاوندلاند وجنوب أفريقيا. تبلورت الرابطة في صيغتها المعروفة منذ إعلان وستمينستر عام 1931.
{ تشريع وستمنستر لعام 1931 هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة، إذ تُعتبر إصدارته المعدّلة قانونًا محليًا في أستراليا وكندا في يومنا هذا. أُلغي هذا التشريع في نيوزيلندا وضمنيًّا في دول الدومينيون السابقة واصبح تجسيدا قانونيا لمبادئ المساواة والولاء المشترك للتاج المنصوص عليها في إعلان بلفور }
{ إعلان بلفور عام 1926، هو تقرير أصدره آرثر جيمس بلفور نتج عن المؤتمر الإمبراطوري عام 1926 لقادة دول بريطانيا العظمى، والذي عقد في لندن.
في هذا المؤتمر الإمبراطوري قام المندوبون تحت ضغط بعض الأقطار مثل كندا بتعريف أعضاء الكومنولث كالتالي:
مجتمعات مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية تتساوى أوضاعها القانونية ولا يخضع أحد منها للآخر بأي حال من الأحوال في أي جانب من جوانب شؤونهم الداخلية أو الخارجية، بالرغم من ارتباطهم بولاء مشترك للملك واتحادهم الاختياري كأعضاء في الكومنولث البريطاني }
{ الدومينيون (بالإنجليزية: Dominion) هي الدولة المستقلة من دول الكومنولث البريطاني. وبمعنى آخر، هي الدول المستقلة ذاتيا والتي كانت في يوم ما تابعه لسياده المملكة المتحدة }
- يتجاوز عدد سكان الرابطة ربع سكان العالم، وتعتبر كل من بريطانيا وأستراليا من بين أغنى الدول الأعضاء، فيما تعد بنغلاديش من أفقرها.
المقر
يوجد المقر الرئيسي للكومنولث بالعاصمة البريطانية لندن.
الأهداف
تهدف منظمة الكومنولث إلى تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية واللغوية والثقافية بين البلدان الأعضاء.
وتؤكد في وثائقها أنها تسعى إلى دعم قطاع المشاريع الاقتصادية الصغرى لأهميتها بالنسبة للطبقة الوسطى التي تعتمد عليها الدول السائرة في طريق النمو، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتعمل الرابطة كذلك على دعم ركائز الديمقراطي وحقوق الإنسان والحَكامة داخل الأنظمة، وتوضح أن تلك الأسس ضرورية لأي تقدم اقتصادي منشود.
والكومنولث ليس اتحادا سياسيا وليس لأعضائه ميثاق فهو أقرب إلى ناد يوقع أعضاؤه على إعلانات تجسد مبادئهم المشتركة، فهو فضاء للتبادل في مجالات الاقتصاد والتربية والقضاء والإعلام والاتصال. وتشكل بريطانيا أهم ممول لنشاط رابطة الكومنولث.
وللرابطة ألعاب دورية يطلق عليها ألعاب الكومنولث تجرى كل أربع سنوات. { رح نحكيو عليها لاحق ... }
الهيكلة
تقوم هيكلة الكومنولث على:
– الأمانة العامة (السكرتارية) ومقرها لندن وتأسست عام 1965.
– قمة الكومنولث التي تعقد كل عامين.
– كومنولث التعليم: ومقرها فانكوفر بكندا.
وقد انسحبت آيرلندا من الرابطة عام 1949 مع إنشاء الجمهورية، كما انسحبت جنوب أفريقيا عام 1961 بسبب عنصرية نظامها ثم عادت عام 1994، وانسحبت باكستان عام 1972 لاعتراف الرابطة بعضوية بنغلاديش ثم عادت عام 1989.
ومن بين مستعمرات بريطانيا دول لم تدخل الرابطة مثل بيرمانيا وجزر برمودا واليمن الجنوبية قبل اتحاد اليمن.
يوم الكومنولث 2004
كان موضوع يوم الكومنولث لعام 2004 هو "بناء كومنولث ينعم بالحرية". وقد احتفلت الشعوب من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم في 8 مارس (آذار) للتعبير عن مباديء الحرية والديموقراطية والتنمية التي تمثلها دول الكومنولث. ومن بين أكبر النشاطات التي تم تنظيمها بهذه المناسبة كان "صلاة يوم الكومنولث" السنوية التي تضم جميع الأديان والتي جرت في كنيسة ويستمنستر وحضرتها جلالة الملكة وتم بثها على الهواء مباشرة على الشبكة العالمية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي وورلد سرفيس).
{ وستمنستر الاسم من الناحية التاريخية كان يُستعمل لوصف المنطقة الواقعة حول كنيسة وستمنستر (الكاتدرائية الغربية The West Minster)، والذي أدى إلى تسميتها بهذا الاسم، الذي كان مقعد حكومة إنجلترا لمدة ألف عام تقريباً. و الاسم يُستعمل أيضاً للمدينة الأكبرِ لويست مينستر التي تغطّي مساحة جغرافية أوسع }
{ إِلِيزَابِيث الثَّانِية، الِاسمُ الكَامِل إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ (بالإنجليزية: Elizabeth Alexandra Mary)، (وُلدت في 21 أبريل 1926م) هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، }
{ ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواءً أكان مكتوبًا أو غير مكتوب وهي تختلف عن الملكية المطلقة }
تاريخ ألعاب الكومنولث
ما زالت ألعاب الكومنولث تعكس روح الصداقة التي تبنت هذه الألعاب منذ أكثر من 100 عام مضى. ففي سنة 1891 اقترح القسيس آستلي كوبر إقامة مهرجان "يعزز الروابط بين الأمم التابعة للإمبراطورية". ومنذ ذلك الحين، تم توارث عناصر هامة من الوحدة والصداقة والنية الحسنة عبر العقود. جرت أول ألعاب عرفت حينذاك باسم "ألعاب الإمبراطورية البريطانية" سنة 1930 بتحفيز من مواطن كندي، هو بوبي روبنسون، واستضافتها مدينة هاميلتون الكندية. وقد شاركت بها إحدى عشر دولة و450 لاعب تنافسوا في ست ألعاب رياضية. وعمل منظمو دورة الألعاب الأولى على توثيق مبدأ أن تكون هذه الألعاب "أكثر متعة وأقل صرامة، وأن يحل فيها الحافز لمغامرات جديدة محل الضغط الذي يشكله التنافس الدولي".
منذ ذلك الحين، أصبحت ألعاب الكومنولث، مثلما أصبح يطلق عليها، حدثا كبيرا في تقويم الرياضة العالمية. تجرى هذه الألعاب كل أربع سنوات، وهي مفتوحة لمشاركة المتنافسين الهواة من جميع دول الكومنولث. وتسعى هذه الألعاب لأن تكون مختلفة عن الألعاب الأولمبية بكونها منافسة بين الأفراد وليس بين الدول. تتضمن هذه الألعاب دائما الألعاب الرياضية والسباحة، وتختار الدولة المضيفة ثمانية ألعاب أخرى على الأقل من بين: الرماية بالقوس، وتنس الريشة، وإصابة الكُرات، والملاكمة، وسباق الكانو، وسباق الدراجات الهوائية، والمبارزة، والرياضات البدنية، والجودو، والتجديف، والرماية، والاسكواش، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والبولينغ، والترايثلون (السباق الثلاثي)، ورفع الأثقال، المصارعةعلاوة، وسباق القوارب. كما تختار الدولة المضيفة لعبة واحدة أو أكثر من الألعاب الجماعية.
يرمز لافتتاح هذه الألعاب برفع علم ألعاب الكومنولث، والذي يبقى مرفرفا ليل نهار طوال فترة الألعاب إلى أن يتم إنزاله في حفل الختام. ومن ثم يتم تسليم العلم لكبير مواطني المدينة المضيفة التالية ليحفظه؛ وبعد أربع سنوات يتم تسليمه لكبير مواطني المدينة المضيفة التي تلي ذلك
الموقع الرسمي
الدول :
منظمة الكومنولث
منظمة الكومنولث هي منظمة حكومية تتبع لحكومات دول اتحاد الكومنولث وتهدف إلى تحقيق قيم وأولويات الاتحاد المتمثلة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتشجيع احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الشعوب، وتشجيع الفنون والثقافة.
وكانت المنظمة قد تأسست في عام 1965 بواسطة رؤساء حكومات دول الاتحاد، علمًا أن الانضمام إليها متاح لجميع الدول الأعضاء. وفي شهر ديسمبر 2008 بلغ عدد أعضاء المنظمة 46 من أصل 53 دولة. وكانت دولة جبل طارق قد مُنحت صفة عضو مشارك في المنظمة وهي صفة تُمنح للدول المرتبطة بالاتحاد أو الدول الأعضاء التي تقع وراء البحار. وتتعاون منظمة الكومنولث بصفة مستمرة ومنتظمة مع سكرتارية الاتحاد، وهي تواصل العمل لتحقيق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها كما نصت على ذلك مذكرة التفاهم الخاصة بالمنظمة.
الشعار :
العلم :
انتهى
نظن شكلتوا افكار لاباس بيها على الكومنولث عموما
كيف العادة بانتظار ارائكم وارحب باي فكرة او انتقاد
في امان الله
موضوع اليوم هو الكومنولث .... مصطلح يمكن يكون مالوف بالنسبة للبعض وجديد بالنسبة للبعض الاخر
في نهاية مقالي متاكدة انك رح تتعرف على بزاف تفاصيل جديدة
تابعوا
كامل الكتابة لي بين {} هي شرح اما لبعض المفاهيم او لعبارات مبهمة
اول شي : ماهو الكومنولث ؟
ظهر مصطلح "الكومنولث"(بالإنجليزية: Commonwealth) في القرن الخامس عشر. وهي كلمة أصلها بمعني الثروة المشتركة (بالإنجليزية: Common-wealth) أو الرخاء الجماعي (بالإنجليزية: The common weal) من المعني القديم لكلمة ثروة (بالإنجليزية: Wealth) التي تعني السعادة أو الرخاء (بالإنجليزية: well-being). ويعني المصطلح حرفياً الرخاء الجماعي. ولذلك فإن مصطلح الكمنولث يُطلق على دولة أو دولة يحكمها الشعب من أجل الشعب على عكس الدولة السلطوية التي تحكم من أجل طبقة معينة من الملاك. ولكن في الوقت الحاضر فالمصطلح أكثر عمومية ويعني تجمع سياسي (من أكثر من دولة)
رح نشرح اكثر
خلال زيارة اللورد بريمروز إلى أستراليا صرح في مدينة أديلايد الأسترالية أن العديد من مستعمرات التاج البريطاني سوف تصبح حرة ومستقلة بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن هذه الدول سوف تشكل اتحاد الكومنولث.
والمصطلح لي يعني الرخاء الاجتماعي يمثل هذوا الدول
يعني دول الشعب فيها هو لي يحكم
والمقصود بالدول السلطوية : هي الدول التي تحافظ السلطة الحاكمة فيها (غالبا شخص واحد) على بقائها في الحكم وهي انواع عندهم مثلا الكنيسة او الجيش
واخر عبارة لي هي انو المصطلح اكثر عمومية هي لي رح نتعرفوا عليها فالعنصر القادم
حاليا حكينا على الكومنولث كمصطلح فقط
دوك رح نتعرفوا عليها ك: رابطة او اتحاد او مجموعة دول او تجمع سياسي كامل يمثلوا
رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بـدول الكومنولث (بالإنجليزية: Commonwealth of Nations) ويرمز لها بـ(CN) معروفة كذلك بالكومنولث أو الكومنولث البريطاني، وهو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 53 دولة جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقاً باستثناء موزمبيق ورواندا
{ كي زدت حوست لقيت انهمم رجعوا 54 في فبرارير 2020 باسك جزر المالديف، أعيدت رسمياً إلى الكومنولث، كالدولة العضو رقم 54 بعد انسحابها عام 2016 }
لهنا رانا عرفنا وش هي دول الكومنولث اما لازم نتعرفوا على هذه الرابطة اكثر
التأسيس
تضم رابطة الكومنولث 53 دولة من مستعمرات بريطانية سابقة، وقد أسستها بريطانيا وكندا وأستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا ونيوفاوندلاند وجنوب أفريقيا. تبلورت الرابطة في صيغتها المعروفة منذ إعلان وستمينستر عام 1931.
{ تشريع وستمنستر لعام 1931 هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة، إذ تُعتبر إصدارته المعدّلة قانونًا محليًا في أستراليا وكندا في يومنا هذا. أُلغي هذا التشريع في نيوزيلندا وضمنيًّا في دول الدومينيون السابقة واصبح تجسيدا قانونيا لمبادئ المساواة والولاء المشترك للتاج المنصوص عليها في إعلان بلفور }
{ إعلان بلفور عام 1926، هو تقرير أصدره آرثر جيمس بلفور نتج عن المؤتمر الإمبراطوري عام 1926 لقادة دول بريطانيا العظمى، والذي عقد في لندن.
في هذا المؤتمر الإمبراطوري قام المندوبون تحت ضغط بعض الأقطار مثل كندا بتعريف أعضاء الكومنولث كالتالي:
مجتمعات مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية تتساوى أوضاعها القانونية ولا يخضع أحد منها للآخر بأي حال من الأحوال في أي جانب من جوانب شؤونهم الداخلية أو الخارجية، بالرغم من ارتباطهم بولاء مشترك للملك واتحادهم الاختياري كأعضاء في الكومنولث البريطاني }
{ الدومينيون (بالإنجليزية: Dominion) هي الدولة المستقلة من دول الكومنولث البريطاني. وبمعنى آخر، هي الدول المستقلة ذاتيا والتي كانت في يوم ما تابعه لسياده المملكة المتحدة }
- يتجاوز عدد سكان الرابطة ربع سكان العالم، وتعتبر كل من بريطانيا وأستراليا من بين أغنى الدول الأعضاء، فيما تعد بنغلاديش من أفقرها.
المقر
يوجد المقر الرئيسي للكومنولث بالعاصمة البريطانية لندن.
الأهداف
تهدف منظمة الكومنولث إلى تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية واللغوية والثقافية بين البلدان الأعضاء.
وتؤكد في وثائقها أنها تسعى إلى دعم قطاع المشاريع الاقتصادية الصغرى لأهميتها بالنسبة للطبقة الوسطى التي تعتمد عليها الدول السائرة في طريق النمو، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتعمل الرابطة كذلك على دعم ركائز الديمقراطي وحقوق الإنسان والحَكامة داخل الأنظمة، وتوضح أن تلك الأسس ضرورية لأي تقدم اقتصادي منشود.
والكومنولث ليس اتحادا سياسيا وليس لأعضائه ميثاق فهو أقرب إلى ناد يوقع أعضاؤه على إعلانات تجسد مبادئهم المشتركة، فهو فضاء للتبادل في مجالات الاقتصاد والتربية والقضاء والإعلام والاتصال. وتشكل بريطانيا أهم ممول لنشاط رابطة الكومنولث.
وللرابطة ألعاب دورية يطلق عليها ألعاب الكومنولث تجرى كل أربع سنوات. { رح نحكيو عليها لاحق ... }
الهيكلة
تقوم هيكلة الكومنولث على:
– الأمانة العامة (السكرتارية) ومقرها لندن وتأسست عام 1965.
– قمة الكومنولث التي تعقد كل عامين.
– كومنولث التعليم: ومقرها فانكوفر بكندا.
وقد انسحبت آيرلندا من الرابطة عام 1949 مع إنشاء الجمهورية، كما انسحبت جنوب أفريقيا عام 1961 بسبب عنصرية نظامها ثم عادت عام 1994، وانسحبت باكستان عام 1972 لاعتراف الرابطة بعضوية بنغلاديش ثم عادت عام 1989.
ومن بين مستعمرات بريطانيا دول لم تدخل الرابطة مثل بيرمانيا وجزر برمودا واليمن الجنوبية قبل اتحاد اليمن.
يوم الكومنولث 2004
كان موضوع يوم الكومنولث لعام 2004 هو "بناء كومنولث ينعم بالحرية". وقد احتفلت الشعوب من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم في 8 مارس (آذار) للتعبير عن مباديء الحرية والديموقراطية والتنمية التي تمثلها دول الكومنولث. ومن بين أكبر النشاطات التي تم تنظيمها بهذه المناسبة كان "صلاة يوم الكومنولث" السنوية التي تضم جميع الأديان والتي جرت في كنيسة ويستمنستر وحضرتها جلالة الملكة وتم بثها على الهواء مباشرة على الشبكة العالمية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي وورلد سرفيس).
{ وستمنستر الاسم من الناحية التاريخية كان يُستعمل لوصف المنطقة الواقعة حول كنيسة وستمنستر (الكاتدرائية الغربية The West Minster)، والذي أدى إلى تسميتها بهذا الاسم، الذي كان مقعد حكومة إنجلترا لمدة ألف عام تقريباً. و الاسم يُستعمل أيضاً للمدينة الأكبرِ لويست مينستر التي تغطّي مساحة جغرافية أوسع }
{ إِلِيزَابِيث الثَّانِية، الِاسمُ الكَامِل إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ (بالإنجليزية: Elizabeth Alexandra Mary)، (وُلدت في 21 أبريل 1926م) هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، }
{ ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواءً أكان مكتوبًا أو غير مكتوب وهي تختلف عن الملكية المطلقة }
تاريخ ألعاب الكومنولث
ما زالت ألعاب الكومنولث تعكس روح الصداقة التي تبنت هذه الألعاب منذ أكثر من 100 عام مضى. ففي سنة 1891 اقترح القسيس آستلي كوبر إقامة مهرجان "يعزز الروابط بين الأمم التابعة للإمبراطورية". ومنذ ذلك الحين، تم توارث عناصر هامة من الوحدة والصداقة والنية الحسنة عبر العقود. جرت أول ألعاب عرفت حينذاك باسم "ألعاب الإمبراطورية البريطانية" سنة 1930 بتحفيز من مواطن كندي، هو بوبي روبنسون، واستضافتها مدينة هاميلتون الكندية. وقد شاركت بها إحدى عشر دولة و450 لاعب تنافسوا في ست ألعاب رياضية. وعمل منظمو دورة الألعاب الأولى على توثيق مبدأ أن تكون هذه الألعاب "أكثر متعة وأقل صرامة، وأن يحل فيها الحافز لمغامرات جديدة محل الضغط الذي يشكله التنافس الدولي".
منذ ذلك الحين، أصبحت ألعاب الكومنولث، مثلما أصبح يطلق عليها، حدثا كبيرا في تقويم الرياضة العالمية. تجرى هذه الألعاب كل أربع سنوات، وهي مفتوحة لمشاركة المتنافسين الهواة من جميع دول الكومنولث. وتسعى هذه الألعاب لأن تكون مختلفة عن الألعاب الأولمبية بكونها منافسة بين الأفراد وليس بين الدول. تتضمن هذه الألعاب دائما الألعاب الرياضية والسباحة، وتختار الدولة المضيفة ثمانية ألعاب أخرى على الأقل من بين: الرماية بالقوس، وتنس الريشة، وإصابة الكُرات، والملاكمة، وسباق الكانو، وسباق الدراجات الهوائية، والمبارزة، والرياضات البدنية، والجودو، والتجديف، والرماية، والاسكواش، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والبولينغ، والترايثلون (السباق الثلاثي)، ورفع الأثقال، المصارعةعلاوة، وسباق القوارب. كما تختار الدولة المضيفة لعبة واحدة أو أكثر من الألعاب الجماعية.
يرمز لافتتاح هذه الألعاب برفع علم ألعاب الكومنولث، والذي يبقى مرفرفا ليل نهار طوال فترة الألعاب إلى أن يتم إنزاله في حفل الختام. ومن ثم يتم تسليم العلم لكبير مواطني المدينة المضيفة التالية ليحفظه؛ وبعد أربع سنوات يتم تسليمه لكبير مواطني المدينة المضيفة التي تلي ذلك
الموقع الرسمي
الدول :
منظمة الكومنولث
منظمة الكومنولث هي منظمة حكومية تتبع لحكومات دول اتحاد الكومنولث وتهدف إلى تحقيق قيم وأولويات الاتحاد المتمثلة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتشجيع احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الشعوب، وتشجيع الفنون والثقافة.
وكانت المنظمة قد تأسست في عام 1965 بواسطة رؤساء حكومات دول الاتحاد، علمًا أن الانضمام إليها متاح لجميع الدول الأعضاء. وفي شهر ديسمبر 2008 بلغ عدد أعضاء المنظمة 46 من أصل 53 دولة. وكانت دولة جبل طارق قد مُنحت صفة عضو مشارك في المنظمة وهي صفة تُمنح للدول المرتبطة بالاتحاد أو الدول الأعضاء التي تقع وراء البحار. وتتعاون منظمة الكومنولث بصفة مستمرة ومنتظمة مع سكرتارية الاتحاد، وهي تواصل العمل لتحقيق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها كما نصت على ذلك مذكرة التفاهم الخاصة بالمنظمة.
الشعار :
العلم :
انتهى
نظن شكلتوا افكار لاباس بيها على الكومنولث عموما
كيف العادة بانتظار ارائكم وارحب باي فكرة او انتقاد
في امان الله
آخر تعديل: