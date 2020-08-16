بسم" الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال الله تعالى

"فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين"

علامة الضلال قسوة القلب، وابتعاده عن ذكر الله ،فأكثر من ذكر الله حتى يلين قلبك، وتبتعد عن الضلال

"فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله"

قسوة القلب أن تبكيك الموسيقى وقصائد الشعر ولايبكيك القرآن، ذكرك الدائم لله هو والله طريقك نحو الإستقرار النفسي والهدوء الروحي والسعادة القلبية، والأعظم من هذا كله أن الله يذكرك كلما ذكرته

"فاذكروني أذكركم"

كم تغمرني الفرحة حين أقرأ

"فاذكروني أذكركم"

وأتسائل من أنا ليذكرني الله، ماأعظمك يارب ،وماأرحمك ،لايشغلنكم عن ذكر الله شاغل ،فهو الباق وكل ماسواه زائل،

سبحان الله،الحمد لله، لاإله إلا الله،الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،استغفر الله العظيم وأتوب إليه،اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنامحمد،