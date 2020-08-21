أدم الذي لم يفكر بزواج بعد ؟ شاركونا

Andy_Delort
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بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الله وآله وصحبه الطيبين
والصلاة والسلام على رسوله الله وآله وصحبه الطيبين
كثيرا ما نصادف في حياتنا رجالا قد افنوا سنوات من حياتهم ولم يتزوجوا او فكروا بالزواج حتى بلغوا سن الاربعين او اكثر اي بلغوا سن العنوسة
فاذا كانت قضية عنوسه المرأة مألوفة في المجتعم العربي الان لاسباب قد تكون خارجة عن ارادة المرأة
إلا ان قضية عنوسة الرجل قد تكون بيد الرجل نفسه
ولو سألنا اي حواء عانس لماذا لم تتزوجي حتى الان ؟
لكان جوابها ... النصيب ... لم يأتي ابن الحلال بعد...
ولكن هل هذا الجواب ينطبق على ادم ؟؟؟
من خلال سؤالي لعدد من الرجال الذين لم يتزوج بعد وقد جاوزوا سن الأربعين
لماذا لم تتزوج حتى الآن ؟؟؟
فكانت الاجابات متعدة ولكن يمكن تلخيصها في اطارين
الاول : الابتعاد عن الزواج نتيجة لعقدة نفسية نشأت عن تجارب اسرية عاشها منذ صغره وأثرت في نفسه
أو بسبب تجربة حب فاشلة عاشها في ريعان شبابه
والثاني : الانشغال بالاعمال وجمع الامال او بالدراسة ومتابعة التحصيل العلمي
وهناك فئة اخرى لجأت الى التبرير بظروف اقتصادية ومادية
_1/أدم ما رأيك قي هذا الموضوع ؟ اخص بذكر الوواج المتأخر ؟ او عدن الزواج ؟ او تأخير الزواج ؟
2_/ أدم هل ترى انه من ال١روري أحيانا تأخير الزواج لظروف العمل او الدراسة او كبناء مشروع اقتصادي غير مضمون نجاحه ؟
3_/ أدم هل ترى بأن تجربة حب فاشلة قد تؤثر في مستقبلك كإختيار شريك المناسب أم ترى عزوفك لفترة طويلة أم قصيرة ؟
4_/ أدم هل تعرف شخصا مرة بتجربة مثل هاته ام مررت بها انت ؟
ملاحظة : لست مجبر على الاجابة عن الاسئلة ان كنت ترى لن هنالك اي احراج في ذالك ... يكفي فقط ان تمر وتعطي رأيك او نظرتم الشخصية حسب خبرتك او حسب تجارب لمن رأيت ... هدفنا النقاش الهادف " !
وشكرا لكم جميعا