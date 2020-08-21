أدم الذي لم يفكر بزواج بعد ؟ شاركونا

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله الله وآله وصحبه الطيبين​

كثيرا ما نصادف في حياتنا رجالا قد افنوا سنوات من حياتهم ولم يتزوجوا او فكروا بالزواج حتى بلغوا سن الاربعين او اكثر اي بلغوا سن العنوسةفاذا كانت قضية عنوسه المرأة مألوفة في المجتعم العربي الان لاسباب قد تكون خارجة عن ارادة المرأةإلا ان قضية عنوسة الرجل قد تكون بيد الرجل نفسهولو سألنا اي حواء عانس لماذا لم تتزوجي حتى الان ؟لكان جوابها ... النصيب ... لم يأتي ابن الحلال بعد...ولكن هل هذا الجواب ينطبق على ادم ؟؟؟من خلال سؤالي لعدد من الرجال الذين لم يتزوج بعد وقد جاوزوا سن الأربعينلماذا لم تتزوج حتى الآن ؟؟؟فكانت الاجابات متعدة ولكن يمكن تلخيصها في اطارينالاول : الابتعاد عن الزواج نتيجة لعقدة نفسية نشأت عن تجارب اسرية عاشها منذ صغره وأثرت في نفسهأو بسبب تجربة حب فاشلة عاشها في ريعان شبابهوالثاني : الانشغال بالاعمال وجمع الامال او بالدراسة ومتابعة التحصيل العلميوهناك فئة اخرى لجأت الى التبرير بظروف اقتصادية ومادية_1/أدم ما رأيك قي هذا الموضوع ؟ اخص بذكر الوواج المتأخر ؟ او عدن الزواج ؟ او تأخير الزواج ؟2_/ أدم هل ترى انه من ال١روري أحيانا تأخير الزواج لظروف العمل او الدراسة او كبناء مشروع اقتصادي غير مضمون نجاحه ؟3_/ أدم هل ترى بأن تجربة حب فاشلة قد تؤثر في مستقبلك كإختيار شريك المناسب أم ترى عزوفك لفترة طويلة أم قصيرة ؟4_/ أدم هل تعرف شخصا مرة بتجربة مثل هاته ام مررت بها انت ؟ملاحظة : لست مجبر على الاجابة عن الاسئلة ان كنت ترى لن هنالك اي احراج في ذالك ... يكفي فقط ان تمر وتعطي رأيك او نظرتم الشخصية حسب خبرتك او حسب تجارب لمن رأيت ... هدفنا النقاش الهادف " !وشكرا لكم جميعا