من تدخل فيمالايعينه نال مالايرضيه ...

كثيرا ما يصادف الواحد أو الواحدة منا أشخاصا، بحكم العلاقات الإجتماعية كالتعارف بين الناس مثلا ، من العادات السيئة بنظرى أنك حينما تتعرف على شخص ، يبدأ هو بطرح عدة أسئلة عليك ، كأنك فى قسم تحقيق لدى الأمن ، فلايكتفى بأن يعرف إسمك الكامل ، بل يتعدى إلى التعرف علي حياتك الإجتماعية، هل متزوج أو أعزب هل عندك أولاد أم لا، وإن أجبته يسأل كم عدد البنين وكم عدد البنات وماهى أسماؤهم يعنى حالتك الإجتماعية .... إلخ ، شىء مزعج حقا ولكن فعلا توجد عينات فى مجتمعاتنا العربية من هذا القبيل .. الطرف المقابل قد يجيب على السؤال الذى ليس فيه إحراج له، لكن قد يسكت عن الإجابة على السؤال الذى به إحرج أو نظرا لطبيعته وخصوصيته التى لاتسمح بالإجابة عليه ، نعم حينما يتقدم شاب للزواج من أسرة معينة ،فمن حق هذه الأسرة أن تسأل عن الشاب المتقدم للزواج ،لمعرفة الكثير عن جوانب حياته ، لأنه سوف يبنى بيت ويكون أسره، فلايمكن أن يتم الزواج بدون السؤال ، عن خاطب البنت أو العكس ، لكن فى باقى العلاقات الإجتماعية ، لايجوز أن يتدخل الإنسان فى خصوصيات إنسان آخر بدون أى مبرر ، هذه بنظرى من السلوكيات الإجتماعية السائدة ، فى مجتمعاتنا العربية ليس عند كل الناس، ولكن لدى البعض منهم ، أصلحهم الله .

ولذلك قيل من تدخل فيما لايعينه نال مالايرضيه . ..

وللحديث صلة ... لأنه يحتاج إلى مناقشة