هل يمكن إجراء عملية مناظير جيوب أنفية للأطفال؟

mohammed dfdf
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من الممكن إجراء عملية مناظير الجيوب الأنفية للأطفال، ولكن في الوقت الحالي إذا لم تكن الحالة طارئة فيُفضل ألا نقوم بها في هذه الفترة المنتشر فيها فيروس كورونا المميت لأن الرذاذ الذي ينبعث من جراحات الفم أو الجهاز التنفسي أو من جراحات الجيوب الأنفية به نسبة كبيرة من التقاط العدوى بالفيروس ويحتاج إلى إجراءات عديدة من التعقيم، وارتداء الماسكات، واتباع طرق الحماية الشخصية العالية، ومن ثم فإنه يُفضل عدم إجراء تلك العمليات في مثل هذه الظروف.
أما عن الأعراض الأساسية لالتهاب الجيوب الأنفية فتتمثل في:
في حال استمرار الأعراض لأكثر من 3 أشهر، فحينئذ يتحول الالتهاب الحاد إلى التهاب مزمن وينبغي استشارة الطبيب.
وختاماً، فيما يخص انحراف الحاجز الأنفي فإن هذا الأمر موجود عند جزء كبير من الناس حيث يصل إلى أكثر من 75% من الناس، ولكن اعوجاج الحاجز الأنفي عندما يكون مسبب لأعراض عنيفة مثل انسداد الجهاز التنفسي أو الشعور بالصداع بمحاذير معينة يجب علينا إجراء الجراحة لمعالجته على الفور لتقويم الحاجز الأنفي.
أما عن الأعراض الأساسية لالتهاب الجيوب الأنفية فتتمثل في:
- وجود انسداد في الأنف.
- وجود إفرازات ملونة أمامية أو خلفية.
- الشعور بالصداع الشديد والمتكرر.
- وجود أعراض مصاحبة لأدوار البرد التقليدية والتي تستمر من أسبوع إلى 10 أيام.
في حال استمرار الأعراض لأكثر من 3 أشهر، فحينئذ يتحول الالتهاب الحاد إلى التهاب مزمن وينبغي استشارة الطبيب.
وختاماً، فيما يخص انحراف الحاجز الأنفي فإن هذا الأمر موجود عند جزء كبير من الناس حيث يصل إلى أكثر من 75% من الناس، ولكن اعوجاج الحاجز الأنفي عندما يكون مسبب لأعراض عنيفة مثل انسداد الجهاز التنفسي أو الشعور بالصداع بمحاذير معينة يجب علينا إجراء الجراحة لمعالجته على الفور لتقويم الحاجز الأنفي.