هل يمكن إجراء عملية مناظير جيوب أنفية للأطفال؟

من الممكن إجراء عملية مناظير الجيوب الأنفية للأطفال، ولكن في الوقت الحالي إذا لم تكن الحالة طارئة فيُفضل ألا نقوم بها في هذه الفترة المنتشر فيها فيروس كورونا المميت لأن الرذاذ الذي ينبعث من جراحات الفم أو الجهاز التنفسي أو من جراحات الجيوب الأنفية به نسبة كبيرة من التقاط العدوى بالفيروس ويحتاج إلى إجراءات عديدة من التعقيم، وارتداء الماسكات، واتباع طرق الحماية الشخصية العالية، ومن ثم فإنه يُفضل عدم إجراء تلك العمليات في مثل هذه الظروف.



أما عن الأعراض الأساسية لالتهاب الجيوب الأنفية فتتمثل في:



وجود انسداد في الأنف.

وجود إفرازات ملونة أمامية أو خلفية.

الشعور بالصداع الشديد والمتكرر.

وجود أعراض مصاحبة لأدوار البرد التقليدية والتي تستمر من أسبوع إلى 10 أيام.