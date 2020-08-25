بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حوار بين احداهن وسلفية

سألت احداهن :



كيف تستطيعين ارتداء هذا الجلباب ألا تحسين بثقله؟

أليس لديك ملابس جميلة في المنزل تلبسينها؟

هل السلفيات رومانسيات مع أزواجهن و هل يعرفن كيف يتجملن لأزواجهن؟

لما تبالغين في غض البصر لن يأكلك الشباب !!

كيف تستطيعين العيش من دون حب أقلبك حجر ما كل هذا التطرف !!

لما لا تضعين قليلا من الزينة كي يظهر جمالك ؟؟

تريدين أن تتزوجي بسلفي ألا تخافين من تعصبه؟ و كيف يعجبك مظهر السلفي لما لاتختارين شاب من عامة الشباب أنظري إليهم لباسهم آخر صيحات الموضة قصات شعرهم رائعة !

فأجابت السلفية:

🔸️أولا: أنا لا أحمل الأثقال في جلبابي حتى يكون ثقيلا علي و بما أني أرتديه طاعة لله فهو أخف من الريشة بالنسبة لي ....

🔸️ثانيا: لا أنصحك برؤية ملابسي فلو رأيتيها صدقيني ستظنين نفسك متسولة

🔸️ثالثا: أجل نحن منبع الرومانسية يا عزيزتي و نجيدها بإتقان فديننا يوصينا بذلك و هذا واجبنا على أزواجنا فنحن من يأسر قلب الزوج بحسن المعاشرة و الكلمة الطيبة

🔸️رابعا: أما عن غض البصر فعيناي خلقتا لتنظر لجمال زوجي السلفي فقط فأنا لا أرى رجل غيره و لا وسيم ولا غيره هكذا هي العفيفة

🔸️خامسا: أخطأتي في قول أن قلبي حجر بل هو ألماس يا ذكية و هو أثمن الجواهر و أقساها و أصلب من الحجر فببساطة رزقني الله هذه المضغة لأملأها بحب زوجي فكيف أجعله لعبة لمئة شاب و هذا ليس تطرفا بل قوة في الشخصية

🔸️سادسا: أما عن الزينة فقد رزقني المبدع جمالاً لو قمت بعمليات تجميلية لن تبلغيه فأنا أثق في نفسي لا أحتاج الى مساحيق مزيفة و حين تمطر لا أحتاج لمظلة لأخبىء وجهي كي لا يتلف

🔸️سابعا: ها قد قلتها سلفي و السلفي ليس متعصب يا فهيمة بل هو من يحسن معاشرة أهله و يلاطفهم و لا يخون زوجته و يحبها و يحترمها, به كل صفات الرجولة أما عن مظهره فكل الجمال فيه لحية سوداء و نظافة و أناقة , يكفيني أن مظهره كمظهر الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا لا أحب إمعة الغرب مزقوا سراويلهم فمزقها شبابنا لبسوا ملابس ضيقة كالنساء فلبسها شبابنا وضعوا الأقراط و لبسوا الذهب فوضع شبابنا و حتى اللحية عندما أطلقوها للأسف أطلقها شبابنا فكيف أتزوج رجل ضعيف أمام هواه إمعة يتبع السفهاء فالخير كله في السلفي.

و تبقى السلفية محط الانظار و محل الاكتشافات يسألونها أسئلة غريبة كأنها مخلوق من عالم آخر

قال النبي ﷺ:

"بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء"

رواه مسلم في صحيحه

وبجعل هذا الحوار كمقدمة، اردت ان اطرح تساؤولات:

ماهو تعريف الزوج او الزوجة السلفيين بالنسبة للماويين؟

مالذي يخيف الجنسين في الزواج من سلفي او سلفية؟

ماهي نظرتكم للزوج السلفي والزوجة السلفية ؟

في رايكم، ماهو سبب هذه النظرة السلبية نحو الزواج الشرعي او ما يسمى التقليدي؟