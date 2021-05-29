الامين محمد راقي شرعي بالتوراة و الانجيل و الزبور ـ و بصحف ابراهيم و موسى

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي ايها الاكارم
كيف حالكم يا شعبي العظيم
ايها المرضى و المراريض
الممسوسين و المسحورين و المربوطين و اللي ضاربينهم بالعين
من القريبة
او من الجارة
و اللي الزهر ما عندهمش
و الشطارة
و اللي حاب يتزوج و اللي حابة تتزوج و تجيها
البشارة
و اللي حاب يفتح
تجارة
او يشري سيارة
او حتى طيارة
و اللي حاب يربح السانكيم او البيام
او البكالوريا
و يروح لجامعات
فرنسية
او ايطالية
حتى و لو كانت دراساتكم
ادبية
و اللي عندهم مشاكل
نفسية
او اسرية
او حاب يترقى في اعلى الوظايف و المناصب
الادارية
و اللي حاب يتزوج بوحدة جمالها كيما
الاكرانية
او حابة تتزوج بواحد يشبه لرجال تاع المسلسلات
التركية
كل احلامكم عندي راهي
مقضية
و مشاكل عندي ليها حلول
آنية
كل هذا عندي بصح بحاجات
سرية
تمتمات و كلمات
سريانية
و عبرية
تحت مسمى
رقية شرعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هههههه
واش رايكم اخواني خرج عليا دور المرقي او المعالج الروحاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احبتي انتشار الرقاة و المعالجين الروحانيين
في المجتمعات و مواقع التواصل الاجتماعي و حتى على القنوات المعتمدة
شيوخ بانوا و ظهروا بين لحظة و اخرى من أناس كنا نعرفهم انهم منحرفين اعتقادا و سلوكا
و لا علاقة لهم لا بالمساجد و لا بأهلها
لبسوا القميص و اطلقوا اللحى و فتحوا قنوات للاجابة على اسئلة العوام
في الطب و الرقية الشرعية
هذا موضوع لكم للنقاش
و الاشئلة هي الاتية
هل ظاهرة انتشار رقاة مجهولين النسب
و الهوية و الطريقة هل هو امر صحي
كيف تعرف و تفرق بين الراقي الشرعي و الدجال
هل سبق لك زيارة معالج
ما سبب تهافت المجتمع بكل طبقاته عليهم
هل اصبحت تجارة رائجة يمتهنها من لا مهنة له
اي يكمن سرهم و قوتهم و تأثيرهم اذا كانوا فعلا يعالجون بالقرآن
اذا كانوا فعلا معالجين بالقرآن فلماذا هته التعقيدات و الاسرار
و لماذا لا نتعلم الرقية الشرعية و التحصينات و نعالج انفسنا و اهلنا
لوحدنا دون الذهاب الى اناس يعالجون بأمور مشبوهة
ما حكم الذهاب الى العرافين و الدجالين و المتمتمين
و اعطاؤهم الاموال اكثر مما يأخذه منا مخابر التحاليل
او مراكز الاشعة و السكانير
هل اصبح مجتمعنا تافها الى درجة استغفاله بطرق اقل ما يقال عنها
انها طرق جاهلية قديمة
اليكم الخط احبتي
السلام عليكم احبتي ايها الاكارم
كيف حالكم يا شعبي العظيم
ايها المرضى و المراريض
الممسوسين و المسحورين و المربوطين و اللي ضاربينهم بالعين
من القريبة
او من الجارة
و اللي الزهر ما عندهمش
و الشطارة
و اللي حاب يتزوج و اللي حابة تتزوج و تجيها
البشارة
و اللي حاب يفتح
تجارة
او يشري سيارة
او حتى طيارة
و اللي حاب يربح السانكيم او البيام
او البكالوريا
و يروح لجامعات
فرنسية
او ايطالية
حتى و لو كانت دراساتكم
ادبية
و اللي عندهم مشاكل
نفسية
او اسرية
او حاب يترقى في اعلى الوظايف و المناصب
الادارية
و اللي حاب يتزوج بوحدة جمالها كيما
الاكرانية
او حابة تتزوج بواحد يشبه لرجال تاع المسلسلات
التركية
كل احلامكم عندي راهي
مقضية
و مشاكل عندي ليها حلول
آنية
كل هذا عندي بصح بحاجات
سرية
تمتمات و كلمات
سريانية
و عبرية
تحت مسمى
رقية شرعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هههههه
واش رايكم اخواني خرج عليا دور المرقي او المعالج الروحاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احبتي انتشار الرقاة و المعالجين الروحانيين
في المجتمعات و مواقع التواصل الاجتماعي و حتى على القنوات المعتمدة
شيوخ بانوا و ظهروا بين لحظة و اخرى من أناس كنا نعرفهم انهم منحرفين اعتقادا و سلوكا
و لا علاقة لهم لا بالمساجد و لا بأهلها
لبسوا القميص و اطلقوا اللحى و فتحوا قنوات للاجابة على اسئلة العوام
في الطب و الرقية الشرعية
هذا موضوع لكم للنقاش
و الاشئلة هي الاتية
هل ظاهرة انتشار رقاة مجهولين النسب
و الهوية و الطريقة هل هو امر صحي
كيف تعرف و تفرق بين الراقي الشرعي و الدجال
هل سبق لك زيارة معالج
ما سبب تهافت المجتمع بكل طبقاته عليهم
هل اصبحت تجارة رائجة يمتهنها من لا مهنة له
اي يكمن سرهم و قوتهم و تأثيرهم اذا كانوا فعلا يعالجون بالقرآن
اذا كانوا فعلا معالجين بالقرآن فلماذا هته التعقيدات و الاسرار
و لماذا لا نتعلم الرقية الشرعية و التحصينات و نعالج انفسنا و اهلنا
لوحدنا دون الذهاب الى اناس يعالجون بأمور مشبوهة
ما حكم الذهاب الى العرافين و الدجالين و المتمتمين
و اعطاؤهم الاموال اكثر مما يأخذه منا مخابر التحاليل
او مراكز الاشعة و السكانير
هل اصبح مجتمعنا تافها الى درجة استغفاله بطرق اقل ما يقال عنها
انها طرق جاهلية قديمة
اليكم الخط احبتي
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