الامين محمد راقي شرعي بالتوراة و الانجيل و الزبور ـ و بصحف ابراهيم و موسى

بسم الله

السلام عليكم احبتي ايها الاكارم



كيف حالكم يا شعبي العظيم

ايها المرضى و المراريض

الممسوسين و المسحورين و المربوطين و اللي ضاربينهم بالعين

من القريبة

او من الجارة

و اللي الزهر ما عندهمش

و الشطارة

و اللي حاب يتزوج و اللي حابة تتزوج و تجيها

البشارة

و اللي حاب يفتح

تجارة

او يشري سيارة

او حتى طيارة



و اللي حاب يربح السانكيم او البيام

او البكالوريا

و يروح لجامعات

فرنسية

او ايطالية

حتى و لو كانت دراساتكم

ادبية



و اللي عندهم مشاكل

نفسية

او اسرية



او حاب يترقى في اعلى الوظايف و المناصب

الادارية



و اللي حاب يتزوج بوحدة جمالها كيما

الاكرانية

او حابة تتزوج بواحد يشبه لرجال تاع المسلسلات

التركية

كل احلامكم عندي راهي

مقضية

و مشاكل عندي ليها حلول

آنية



كل هذا عندي بصح بحاجات

سرية

تمتمات و كلمات

سريانية

و عبرية

تحت مسمى

رقية شرعية

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هههههه

واش رايكم اخواني خرج عليا دور المرقي او المعالج الروحاني



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احبتي انتشار الرقاة و المعالجين الروحانيين

في المجتمعات و مواقع التواصل الاجتماعي و حتى على القنوات المعتمدة



شيوخ بانوا و ظهروا بين لحظة و اخرى من أناس كنا نعرفهم انهم منحرفين اعتقادا و سلوكا

و لا علاقة لهم لا بالمساجد و لا بأهلها



لبسوا القميص و اطلقوا اللحى و فتحوا قنوات للاجابة على اسئلة العوام

في الطب و الرقية الشرعية



هذا موضوع لكم للنقاش

و الاشئلة هي الاتية



هل ظاهرة انتشار رقاة مجهولين النسب

و الهوية و الطريقة هل هو امر صحي



كيف تعرف و تفرق بين الراقي الشرعي و الدجال



هل سبق لك زيارة معالج



ما سبب تهافت المجتمع بكل طبقاته عليهم



هل اصبحت تجارة رائجة يمتهنها من لا مهنة له



اي يكمن سرهم و قوتهم و تأثيرهم اذا كانوا فعلا يعالجون بالقرآن



اذا كانوا فعلا معالجين بالقرآن فلماذا هته التعقيدات و الاسرار

و لماذا لا نتعلم الرقية الشرعية و التحصينات و نعالج انفسنا و اهلنا

لوحدنا دون الذهاب الى اناس يعالجون بأمور مشبوهة



ما حكم الذهاب الى العرافين و الدجالين و المتمتمين

و اعطاؤهم الاموال اكثر مما يأخذه منا مخابر التحاليل

او مراكز الاشعة و السكانير



هل اصبح مجتمعنا تافها الى درجة استغفاله بطرق اقل ما يقال عنها

انها طرق جاهلية قديمة



اليكم الخط احبتي









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