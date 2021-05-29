الامين محمد راقي شرعي بالتوراة و الانجيل و الزبور ـ و بصحف ابراهيم و موسى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,516
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي ايها الاكارم

كيف حالكم يا شعبي العظيم
ايها المرضى و المراريض
الممسوسين و المسحورين و المربوطين و اللي ضاربينهم بالعين
من القريبة
او من الجارة
و اللي الزهر ما عندهمش
و الشطارة
و اللي حاب يتزوج و اللي حابة تتزوج و تجيها
البشارة
و اللي حاب يفتح
تجارة
او يشري سيارة
او حتى طيارة

و اللي حاب يربح السانكيم او البيام
او البكالوريا
و يروح لجامعات
فرنسية
او ايطالية
حتى و لو كانت دراساتكم
ادبية

و اللي عندهم مشاكل
نفسية
او اسرية

او حاب يترقى في اعلى الوظايف و المناصب
الادارية

و اللي حاب يتزوج بوحدة جمالها كيما
الاكرانية
او حابة تتزوج بواحد يشبه لرجال تاع المسلسلات
التركية
كل احلامكم عندي راهي
مقضية
و مشاكل عندي ليها حلول
آنية

كل هذا عندي بصح بحاجات
سرية
تمتمات و كلمات
سريانية
و عبرية
تحت مسمى
رقية شرعية
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هههههه
واش رايكم اخواني خرج عليا دور المرقي او المعالج الروحاني

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احبتي انتشار الرقاة و المعالجين الروحانيين
في المجتمعات و مواقع التواصل الاجتماعي و حتى على القنوات المعتمدة

شيوخ بانوا و ظهروا بين لحظة و اخرى من أناس كنا نعرفهم انهم منحرفين اعتقادا و سلوكا
و لا علاقة لهم لا بالمساجد و لا بأهلها

لبسوا القميص و اطلقوا اللحى و فتحوا قنوات للاجابة على اسئلة العوام
في الطب و الرقية الشرعية

هذا موضوع لكم للنقاش
و الاشئلة هي الاتية

هل ظاهرة انتشار رقاة مجهولين النسب
و الهوية و الطريقة هل هو امر صحي

كيف تعرف و تفرق بين الراقي الشرعي و الدجال

هل سبق لك زيارة معالج

ما سبب تهافت المجتمع بكل طبقاته عليهم

هل اصبحت تجارة رائجة يمتهنها من لا مهنة له

اي يكمن سرهم و قوتهم و تأثيرهم اذا كانوا فعلا يعالجون بالقرآن

اذا كانوا فعلا معالجين بالقرآن فلماذا هته التعقيدات و الاسرار
و لماذا لا نتعلم الرقية الشرعية و التحصينات و نعالج انفسنا و اهلنا
لوحدنا دون الذهاب الى اناس يعالجون بأمور مشبوهة

ما حكم الذهاب الى العرافين و الدجالين و المتمتمين
و اعطاؤهم الاموال اكثر مما يأخذه منا مخابر التحاليل
او مراكز الاشعة و السكانير

هل اصبح مجتمعنا تافها الى درجة استغفاله بطرق اقل ما يقال عنها
انها طرق جاهلية قديمة

اليكم الخط احبتي




 
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