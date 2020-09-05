السلام عليكم

اتمنى ان تكونو بخير

اما بعد و بدون لف ودوران اسرد مشكلتي

اخوتي انا في ازمة نفسية

انا فتاة في ابواب العشرين بجمال لاباس به و الحمدلله على النعمة

مشكلتي ليس في شكلي

مشكلتي في اخلاقي و اسلوبي في الكلام انا فعلا في حيرة من امري

حسنا دعوني اشرح

اول صفة مقاطعة الكلام انا دائما ما اقطع حديث الناس دون تفكير بعفوية شديدة و بعد ما اقطع ارى نظرات الغرابة على الناس و احيانا توبيخ

ثاني صفة الا وهي الصوت المرتفع دون قصد و ضحكة الرقاصات فمهما حاولت إنقاص صوتي لا استطيع و خاصة نبرتي التي فيها نوع من الهمجية و الاندفاعية

ثالثا و التي لاحضتها اليوم اني انظر باستحقارللناس و رغبة في اذلالهم و عندما تسمح الفرصة فعلا اقوم بذلك

كل ماذكرت يحدث بشكل تلقائي عفوي جدا و بعدها عندما اجلس وحدي ارى ان هناك مشكلة

ارجوكم ساعدوني و ان كان هناك اخصائي نفساني اتمنى ان ينصحني انا فعلا منهارة من نفسي