السلام عليكم
اتمنى ان تكونو بخير
اما بعد و بدون لف ودوران اسرد مشكلتي
اخوتي انا في ازمة نفسية
انا فتاة في ابواب العشرين بجمال لاباس به و الحمدلله على النعمة
مشكلتي ليس في شكلي
مشكلتي في اخلاقي و اسلوبي في الكلام انا فعلا في حيرة من امري
حسنا دعوني اشرح
اول صفة مقاطعة الكلام انا دائما ما اقطع حديث الناس دون تفكير بعفوية شديدة و بعد ما اقطع ارى نظرات الغرابة على الناس و احيانا توبيخ
ثاني صفة الا وهي الصوت المرتفع دون قصد و ضحكة الرقاصات فمهما حاولت إنقاص صوتي لا استطيع و خاصة نبرتي التي فيها نوع من الهمجية و الاندفاعية
ثالثا و التي لاحضتها اليوم اني انظر باستحقارللناس و رغبة في اذلالهم و عندما تسمح الفرصة فعلا اقوم بذلك
كل ماذكرت يحدث بشكل تلقائي عفوي جدا و بعدها عندما اجلس وحدي ارى ان هناك مشكلة
ارجوكم ساعدوني و ان كان هناك اخصائي نفساني اتمنى ان ينصحني انا فعلا منهارة من نفسي
اتمنى ان تكونو بخير
اما بعد و بدون لف ودوران اسرد مشكلتي
اخوتي انا في ازمة نفسية
انا فتاة في ابواب العشرين بجمال لاباس به و الحمدلله على النعمة
مشكلتي ليس في شكلي
مشكلتي في اخلاقي و اسلوبي في الكلام انا فعلا في حيرة من امري
حسنا دعوني اشرح
اول صفة مقاطعة الكلام انا دائما ما اقطع حديث الناس دون تفكير بعفوية شديدة و بعد ما اقطع ارى نظرات الغرابة على الناس و احيانا توبيخ
ثاني صفة الا وهي الصوت المرتفع دون قصد و ضحكة الرقاصات فمهما حاولت إنقاص صوتي لا استطيع و خاصة نبرتي التي فيها نوع من الهمجية و الاندفاعية
ثالثا و التي لاحضتها اليوم اني انظر باستحقارللناس و رغبة في اذلالهم و عندما تسمح الفرصة فعلا اقوم بذلك
كل ماذكرت يحدث بشكل تلقائي عفوي جدا و بعدها عندما اجلس وحدي ارى ان هناك مشكلة
ارجوكم ساعدوني و ان كان هناك اخصائي نفساني اتمنى ان ينصحني انا فعلا منهارة من نفسي