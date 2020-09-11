أخوتى أخواتى الأعزاء ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وجمعتكم طيبة مباركة ...

إن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس ، وهو خير الأيام وسيدها ، فقد كرم الله هذا اليوم المبارك ، بسورة فى القرآن الكريم ،تقرأ إلى يوم الساعة ، وهى سورة الجمعة حيث قال تعالى : فقد (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فإسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) صدق الله العلى العظيم ((الآية رقم (9) سورة الجمعة ))..

فيجب عليك أخى المسلم أن تشغل هذا اليوم ، بمزيد من ذكر الله تعالى، وقراءة ماتيسر من القرآن الكريم ،لاسيما سورة الكهف ، وأن تزورأقرب الأرحام إليك، والدتك ووالدك، وبقية أرحامك إن كانوا قربين منك ، أو أن تتواصل معهم للإطمئنان عليهم ، فصلة الأرحام واجبة، وأن تدعو ماشئت فى هذا اليوم من الدعاء ، فالله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء، لبركة هذا اليوم .

وأتوجه بهذا الدعاء إلى الله عزوجل :

(( اللهم عافنا وإعفوعنا ، وإغفرلنا وإرحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم ، اللهم أغفرلى ولوالدى ، وللمؤمنين والمؤمنات .

اللهم إكشف الضر عنا ، وإرفع البلاء ، وأحينا يارب حياة كريمة طيبة ، اللهم أتنا فى الدنيا حسنة ،وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم لاتؤاخذنا بمافعله السفاء منا ، وإلطف بعبادتك فيماجرت به المقادير ... اللهم لاتدع لنا ذنا إلا غفرته ، ولاهما إلا فرجته ، ولا مريضا إلا عافيته ، ولا محرما إلا رزقته ، ولا مظلوما إلا نصرته ، ولا فقيرا إلا أغنيته ،ولا غائبا إلا أعدته إلى أهله ، ولا حاجة من حوائج الدنيا فيها خيرا لنا إلا حققتها يارب العالمين .

يارب إن حالنا لايخفى عليك ، فيسر أحوال عبادك ، ودلهم إلى طريق الخير والرشاد .

اللهم صلى وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

والحمد لله رب العالمين )) ..