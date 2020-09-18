حب الوطن قيمة سامية

الوطن هو المكان هو الحضن الدافى ، هو البيت هوالأسرة، هو الأم هو الأب ، فالوطن قيمة سامية عظيمة ، يفدى بالأرواح والمهج ، الإنسان بلا وطن غريب كأنه فقد أباه وأمه أى يتيم ، حينما نتكلم عن الوطن ، لابد أن نذركر أمير الشعراء أحمد شوقى رحمه الله حينما يقول : (( بلادى وإن جارت على عزيزة ** وأهلى وإن ضنوا على كرام .

كما يقول الشاعر أحمد شوقى أيضا : (( وطنى لوشغلت بالخلد عنه ** نازلتنى إليه فى الخلد نفسى )) نعم الوطن غالى ، ويذكر العرب والمسلمين بل العالم كله .

الجزائر بلد محبوب ليس فى قلب الجزائرين ولكن كل العرب يحبون الجزائر ، كلنا نعلم كيف ناضل شعبها العظيم،من أجل الحرية والإستقلال ، حتى صار يضرب المثل فى روعة الجهاد والإستشهاد ، فقد شعب الجزائر المجاهد ، أكثر من مليون شهيد وغيرهم من الجرحى حتى تحررت الجزائر ، وأصبحت أيقونة الإنتصار على الظلم والإستعمار .

من لايتعتز بوطنه إنسان جاحد ، ولا يعرف قيمة الوطن، لأنه الأم فكيف ينسى الإنسان أمه التى ولدته ، نعم الوطن هو الأم الكبرى هو الحظن الحنون الذى يحتضنك ، مهما يكن هذا الوطن يجب أن تحبه ، فى صيفه وشتائه ، فى حره وبرده فى مطره وجفافه تحبه بسهوله ووديانه تحبه ببحره وأنهاره ، تحت كل شىء فيه .

حب الوطن من الإيمان ، لاشك لأن فى سبيله يرخص كل شىء ، حينما يتعرض للعدوان، وكم هو محزن أن ترى البعض من الناس ، فى أى حركة إحتجاجية يخربون كل شىء جميل فى وطنهم ، بل يساهموا فى خرابه هذا ماحدث فى مرفأ بيروت ، وضعت مواد متفجرة وأتى اليوم الذى تحطم فيه ، أشياء كثيرة جميلة ورائعة فى بيروت ، لأن هناك نفر من اللبنانيين ، فضلوا مصالحهم الخاصة على مصلحة وطن .أمثلة كثيرة ليبيا البلد الجميل كيف تدمر بسبب جهل البعض من اللبيين ، بقيمة بلدهم ورهنه للغير ، كى يعبث فيه ، اليمن وكيف تسلط نفر من أبناءه على خرابه ، سوريا ودمشق عاصمة أعظم خلافة عربية إسلامية فى التاريخ زمن الأمويين كيف أصبحت اليوم، تدمى قلب كل عربى.

يجب ألا نحمل المسؤولية للغير وتسببه بالخرب ، وإنما هم البعض من أبناء سوريا هم السبب ، وخرافة مايسمى بالربيع العربى الذى تسبب فى خرب الكثير من بلدان العرب بسبب فكرة مأجورة ثبت فشلها وهى تحقيق الديمقراطية زائفة ، ولكن الذى حدث تناحر حزبى فى بعض البلدان، ثم فساد وتسلط على رقاب الناس ، وعماله لدول أخرى ، نعم هذا ما أنتجه الربيع العربى الذى حول بلدان العرب إلى خريف أو شتاء طويل ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم العظيم .

ياليت يدرك كل إنسان قيمة وطنه ، ولا يغادره أو يهجره إلا مضطرا ، لأن العيش فيه والموت فى ترابه هو العشق الأبدى بين الإنسان ووطنه ..

حفظ الله أوطاننا من كل شر ورفع رايات أوطاننا خفاقة عالية .