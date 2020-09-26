الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,693
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
ناس بكري ما قراوش في المعاهد او في الجامعات
و ما قراوش كتب النادرة
و ما قراوش علم النفس
لكن خلاو لينا إرث من الحكم و الامثلة
اللي تختصر الكلام و تعلم الناس بالمعاني
و تحكي على امور نحتاجوها في واقعنا و معيشتنا
شوفوا معايا هاذ المنقول
ناس بكري قالوا :
كي تبدا قول بسم الله و كي تكمل قول الحمد لله
ما تتعراش و أنت عرڨان★ , وما تشربش الماء وأنت عرڨان★
و ما تكسلش رجليك وسط الجماعة ★, و ما توكلش أولادك وسط الجماعة★.
وما تشربش بالواقفة ,★ وجهك نقيه ما تدري واش تلاقي بيه★
و لي فاتك بالزين فوتو بالتبسيمة★ , و لي فاتك باللبسة فوتو بالنظافة★
, ولي فاتك بالعلم فوتو بالظرافة★ , ولي فاتك بالصنعة فوتو بالسياسة ★
, ولي فاتك بالمال فوتو بالقناعة ★
ولد السبع ما يجي مشحاح ★, والدفلة ما تجيب تفاح ,★
دقيق البشنة ما يجي منوالطعام★ , وصوف الكلاب ما يجي منو البرنوس.★
كبير العرش طيعو ,★ وكبير الراس والكرش بالرخس بيعو ★
,زين السوق قعادو ★, زينة الفراش أولادو★
و زينة الحديث كي يعود موش في الصواب سكاتو.★
عرة الفاكية البرقوق ,★ وعرة النسا لي طيب وتذوق★
وعرة الرجال لي يتسوق بعد سوق.★
إذا كنت شين أستر فضايحك وإذا كنت زين أستر روحك من العين
و ما قراوش كتب النادرة
و ما قراوش علم النفس
لكن خلاو لينا إرث من الحكم و الامثلة
اللي تختصر الكلام و تعلم الناس بالمعاني
و تحكي على امور نحتاجوها في واقعنا و معيشتنا
شوفوا معايا هاذ المنقول
ناس بكري قالوا :
كي تبدا قول بسم الله و كي تكمل قول الحمد لله
ما تتعراش و أنت عرڨان★ , وما تشربش الماء وأنت عرڨان★
و ما تكسلش رجليك وسط الجماعة ★, و ما توكلش أولادك وسط الجماعة★.
وما تشربش بالواقفة ,★ وجهك نقيه ما تدري واش تلاقي بيه★
و لي فاتك بالزين فوتو بالتبسيمة★ , و لي فاتك باللبسة فوتو بالنظافة★
, ولي فاتك بالعلم فوتو بالظرافة★ , ولي فاتك بالصنعة فوتو بالسياسة ★
, ولي فاتك بالمال فوتو بالقناعة ★
ولد السبع ما يجي مشحاح ★, والدفلة ما تجيب تفاح ,★
دقيق البشنة ما يجي منوالطعام★ , وصوف الكلاب ما يجي منو البرنوس.★
كبير العرش طيعو ,★ وكبير الراس والكرش بالرخس بيعو ★
,زين السوق قعادو ★, زينة الفراش أولادو★
و زينة الحديث كي يعود موش في الصواب سكاتو.★
عرة الفاكية البرقوق ,★ وعرة النسا لي طيب وتذوق★
وعرة الرجال لي يتسوق بعد سوق.★
إذا كنت شين أستر فضايحك وإذا كنت زين أستر روحك من العين