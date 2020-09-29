حال من عدد الزوجات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي و اخواني
مسألة التعدد
الموضوع القديم الجديد
بين الداعين و المنفرين
بين الغيرة و الشرع
بين العدل و القدرة
بين الزوجة و الزوجة
بين الزوج و الزوجة
بين الأولى و ما بعدها
حسب رأيكم
هل الصورة الاولى هي الواقع
ام الصورة الثانية
1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
لكم الخط
او لكنً الخط ههههه
مسألة التعدد
الموضوع القديم الجديد
بين الداعين و المنفرين
بين الغيرة و الشرع
بين العدل و القدرة
بين الزوجة و الزوجة
بين الزوج و الزوجة
بين الأولى و ما بعدها
حسب رأيكم
هل الصورة الاولى هي الواقع
ام الصورة الثانية
1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
لكم الخط
او لكنً الخط ههههه