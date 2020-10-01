من فضلك ، احتفظي بإعتذارك اتركيه للذي يأتي من بعدي

بعد كل شيء



بعد ما جرى



بعد ما فعلت



بعد ما كسرت



سأقولك لك



واكرر لك







من فضلك ...





احتفظي باعتذارك



اتركيه للذي سيأتي من بعدي



ارجوك ابقي على مسافة



واياك ان تحاولي مسك يدي







لا احتاج صوتك ليلحقني



اجعلي صمتك يصمد



حتى أغادر ....



واصرخي



واعزفي لحنَ العتاب







دعيني أستمتع بآخر لحظة



نحرق فيها مشاعرنا



ننهي ما كان بيننا



ما حاجتي لدموعك



لم تعد تهُمني



فلا تفتحي ذلك الباب







لن أعود هنا يوماً



فالتتعودي على الغياب



إني لن أسألك



ولن أجيبك



ولن أراسلك



ولن انتظر منك جواب







لقاءنا هذا مختصر



لا قصة فيه لتُذكرني



ولا ضعفك سيؤخرني



حتى أني ...



لست ملزما بذكر الأسباب







لا تكوني أي صورة



كالشاحبة



والكاذبة



والتائبة



اني لن آخد معي شيئا منكِ



لا المتوسمة



ولا المستسلمة



ولا المبتسمة







لن ترِ ظلي ثانية



ولو من وراء حجاب ..



قد ألغيت عودتك



و أقسمت ....



قسماً على قدر الحب



الذي كان



ولن يكن



لن تعودي لي



بحق ربي الكتاب​