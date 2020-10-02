ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفال

ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفالالصفائح الدمويةتعدّ الصفائح الدمويّة أصغر خلايا الدم، ويتمثل دورها الأساسي في تخثر الدم عند التعرض لإصابة أو جرح ما عن طريق تجمع هذه الصفائح مع بعضها لتشكل خثرة لوقف النزيف من مكان الإصابة أو الجرح.توجد الصفائح الدموية في جسم الإنسان بتعداد طبيعي يتراوح بين 150-450 ألفاً، والذي يمكن قياسه من خلال فحص الدم العادي أو ما يُعرف بالإنجليزية complete blood count، فاذا كانت نسبة الصفائح الدموية أقل من الطبيعي فهذا يعني أنّ الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنزيف، في حين أنّ الإنسان يصبح أكثر عرضة للخثرات بشكل عام والجلطات القلبية والرئوية بشكل خاص إذا كان عدد الصفائح الدموية أعلى من الطبيعي.ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفالإنّ زيادة عدد الصفائح الدموية عند الأطفال قد لا يشير دائماً إلى مرض خطير فقد يكون هذا الارتفاع حميداً، أو يكون مؤقتاً نتيجة لانخفاض معدل الدم نتيجة لاستخدام بعض الأدوية أو بعد العمليات الجراحية، وعلى العكس من ذلك فإنّ ارتفاعها قد يكون خطيراً في بعض الأحيان قد ينتج عن مرض في الكلى أو فقر الدم المزمن؛ لذلك فقد يخضع الطفل لمجموعة من الاختبارات لاستبعاد مثل هذه الحالات.أسباب ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفالالارتفاع الحميد، ويقصد به ارتفاع نسبة الصفائح الدموية بدون سبب أو خلل معين.هناك بعض الأمراض التي تسبب ارتفاع الصفائح الدموية ومنها: أمراض الكلى والكبد، فقر الدم أو الأنيميا، وسرطان الدم وبعض أنواع السرطانات الأخرى، أمراض الامعاء الالتهابية وغيرها.الإصابة بالالتهابات بأنواعها المختلفة.نقص الحديد الذي يتزامن غالباً مع الإصابة بفقر الدم.التعرض للجفاف ونقص كمية السوائل في الجسم.نقص حمض الفوليك أو الفوليك أسيد، والذي يعتبر من العناصر الغذائية المهمة لتكوين الصفائح الدموية.ارتفاع الصفائح الدموية مجهول السبب أو ما يُعرف بالإنجليزية اختصاراً بITP.تشخيص ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفالفي مثل هذه الحالة يفضل مراجعة طبيب مختص في أمراض الدم، وعادة ما يتم تشخيص ارتفاع نسبة الصفائح الدموية من خلال فحص الدم العادي الذي تم ذكره سابقاً والذي يعطي تعداداً دقيقاً لعدد الصفائح الدموية في جسم الإنسان، بالإضافة إلى فحص آخر يسمى فحص البزل القطني أو ما يعرف بالإنجليزية بLumbar Puncture، والذي يتمثل في إدخال إبرة في المنطقة القطنية من الظهر للحصول على عينة صغيرة من السائل النخاعي الشوكي ويتم فحصه للتأكد من سلامة عملية إنتاج الصفائح الدموية في نخاع العظم.علاج ارتفاع نسبة الصفائح الدموية عند الأطفاليتم تحديد العلاج بالاعتماد على حالة الطفل ودرجة خطورتها، والخطوة الأولى والأهم في العلاج تتمثل في معالجة السبب المؤدي لارتفاع نسبة الصفائح الدموية والتي تم ذكرها سابقاً، كما تجدر الإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لدى اختصاصيي أمراض الدم وإعادة إجراء الفحص بشكل دوري لتقييم مدى نجاعة العلاج.​