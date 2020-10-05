مراسلات ادبية مع أوفيليا







هل تذكرون هذا الإسم؟ أوفيليا؟ إنه إسم امرأة قوقازية كنت قد رسمتها قبل اكثر من سنة. لكن قصتها معي بدأت قبل ذلك بكثير عندما كانت تربطني بها مراسلات أدبية وفنية اوثقت اواصل الصداقة بين روحين ثائرتين على ابجديات التواصل الكلاسيكية التي يفهمها الجميع. لغة حالمة جمعت بين الكلمات والصور والموسيقى.





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Ophelia

14 مارس 2019



هل هُزمت ؟ قلها بصوتٍ عالٍ ،فقط بيننا إذا كان الأمر صعبًا للغاية

هل يمكنك سماع ذلك ؟

"جلوريا .. جلوريا .. جلوريا ..."

Sharm

2 ابريل 2019



هُزِمت؟ لم ألعب دوري بعد !

"جلوريا ... جلوريا ... جلوريا" هل هذا جيم موريسون؟

عودي إن كُنتِ تجرُئين

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Ophelia

25 ابريل 2019

مهلاً !!! هل مازلت في هذا العالم؟

نعم ، انت

D.E.F.E.A.T.E.D

تريد أن ترتفع في السماء؟ خذ حذائك القذر

"جلوريا ... جلوريا ... جلوريا" هل هذا هو جيم موريسون؟ لا هذه أنا وجوزيبي

أتحداك ألا تبكي هذه المرة ، لا تقلق سأكون لطيفةً معك. إستمتع بوقتك !



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Sharm

28 ابريل 2019

اهلا ! مرحبا بعودتك !



المحيط وقاربي فقك من يمكنهم التعامل مع حذائي القذر. أنا اليوم صياد.



لقد ضَللتُ في المحيط وغفوت في نوم عميق. حلمت أنني صعدت في السماء على متن مركبة فضائية ، وهبطت على كوكب صغير ، كوكب صغير مسطح بين الأرض والقمر ، حيث الجبال تبتسم ، حيث القمم ناعمة وسلسة ، حيث يستمر غروب الشمس حتى الصباح. هل تريدين الانضمام إلي؟





Ophelia

2 ابريل 2019

مرحبًا أيها الصياد ، شكرًا لك!

لقد قابلتَ مصيرك ، يا له من شيء جميل!

لا أستطيع الانضمام إليك الآن ، لقد قابلت قدري أيضًا. لا يمكنني مغادرة القمر ، لقد طلبت ذلك لكنهم رفضوا حتى تنتهي القصة. سَمِعتُ سرّهم ، لم أعد حُرّة بعد الآن ...

Sharm

3 ماي 2019

صباح الخير يا أسيرة القمر!



الأحلام الجميلة لها عادة سيئة وهي أن تتحول إلى كوابيس بدون سابق إنذار. الآن أرى غيومًا متجمدةً ، ودموعًا لامعة تتساقط من فوق السماء. هل هذا هو حنينك للوطن ؟ أم هذا عقابي ؟

قاومي بقوة أوفيليا. اسمحي لي أن أتسلل إلى القمر. ستُشفَيْ مِن جنونك وسَتسْتَردِّين أجنحتك. يمكنك بعد ذلك أن تطيري مخفية مثل الهولندي الطائر!

أولاً ، ساعديني في كسر قواعدهم ، واحدة تلو الأخرى! حتى يُمْكِنُكِ أن تهمسي سرهم في أذني ...





Ophelia

4 مايو 2019



نعم إنه الحنين إلى الوطن ...

افتقد رولد أموندسن ، لقد اجتزنا العاصفة معًا.

آه يا عزيزي البحار! إذا أتيت سنكون كلينا سجناء.

أريدك أن تبقى على الأرض. إنهم يخشون أن أكشفهم للعالم حتى وإن وعدتهم أنني لن أفعل ذلك.

يُرْجَى الاحتفاظ بعناية بالصورة التي أرسلتها لك ، فقد التقطتها في ليلة صوفية غامضة. وأنا سجينة بسبب هذه الصورة. ظلَّت مُخبأة تحتَ جِلْدي. ستكون فدية لنا عندما يحين الوقت المناسب.



عند يكتمل القمر ويُصبح بدراً، أبحر إلى بحر الشمال. حيث الأرض المقدسة ، ثم تسلل سرا إلى جزيرة Düne وانتظر إشارتي هناك.

هل يمكنني الاعتماد عليك يا صيادي العزيز؟





Sharm

21 مايو 2019



عزيزتي أوفيليا ،



كنت أنتظر الصمت البلوري ، حتى أسمع الجرس ، الذي يرن بوضوح في السماء. الآن فقط يمكنني قراءة ملاحظاتك بتمعن، قبل أن آخذك معي إلى حيث تريدين ، وطنُنا.





لقد أرْسَلتُ طيوري للبحث عن شبح رولد أموندسن لأنتشل روحه من اعماق المحيط ، ولقد اخبرتني الطيور أن روحه مسجونة في قفص ذهبي ، ترقص على قمة الغيوم. لم أطلب منهم سرقة روحه حتى لا تصيبنى لعنة الأموات.

اقترب وقت اكتمال القمر الليلة ، وأنا الآن أجدف باتجاه الشمال على قاربي الصغير ، وأنا منتبه كطفل غجري مختبئ من وحش خارج من روايات كافكا. لكن لا تخافي سيدتي اللطيفة ، لا يمكنهم رؤيتي.

ها هي صورتي لتهدئتك. أنا في حالة لامعة. ما عليك سوى أن تنطقي بالكلمة الملعونة عندما تشعرين أنك مستعدة.

Ophelia

22 مايو 2019



حان وقت القتال ، فلنصلي وندعوا للجميع ...



Lux aeterna luceat eis, Domine

Cum Sanctis tuis in aeternum,

quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Domine

Et lux perpetua luceat eis.



شعرت بأجنحة ترفرف مع الغيوم. توقف الوقت للحظة. كنت أعرف أنك قريب.



اذهب إلى لانج آنا ، إنه يخفي أحد رفقاء روحي ، اهمس باسمي السري "الطفل المقيم" ، ثم

سيتم الكشف عن حصان الرياح ، بيغاسوس الخاص بي. يعرف كيف يجدني.





غني ، ارقص ، حلِّق وقاتل معي!

حرب!



مع حبي،

أوفيليا



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