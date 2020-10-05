خربشات وفقط

اه .... منك يا دنيا

يحرقني ..قلبي..يؤلمني...

احس بشعور العجز والخذلان...تسيل ادمعي مدرارا...

جسمي يرتجف...ليس بردا انما انفعالا من شجار متكرر..

فكرة ..تلك الفكرة تراودني لا تريد ان تتركني....

فكرة البعد عن الحياة اليأس يتخللني يصل لقلبي المرتعش يلفه من كل الجهات...

وتسيل ادمعي هذه المرة بقوة أكبر...

أخذ نفسا عميق.. ..ما هو الذنب الكبير الذي اقترفته ...

ماهو الذنب العظيم الذي اوصلني لهذه الحالة....

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سحقا لواقع بغيض سحقا لواقع تركني تحت رحمة شخصا لا يرحم...مني يريد الخلاص...

مني يريد ان ينتهي...

مني يريد ....ان يقتل كل امالي واحلامي وطموحاتي...

يا الهي...ماهو ذنبي...الذي اقترفته حتى اوصل لهذه الحالة من العذاب ثلاث سنين تمر الان على ذلك اليوم يوم قمت بمحاولة انتحارا فاشلة .... تداعب الذكرى خيالي ..اقصد تجتاحني الذكرى... ليتك تركتني للموت ...ليتك تركتني اموت ...

ليتك....ليتك ...ليتك....

ولا هذا العذاب الذي اتجرعه بدفعات...كل دفعة أكبر من الارى اكثر مرارة من الاخرى....

بكثير.... متى موتك ايها الضالم المستبد متى حسابك ...متى عقابك.... اقرأ كلماتي بتأني ولا تلمني... لا تضع أي تعليق

...لا اريد نصحا...ولا اريد ارشادا ...... اريد دعاءا في ضهر الغيب..... يريحني من الامي ... يريحني من هم لا يدعني

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اتخذت قرارا الان أن أترك لك المجال .... سأحقق كل ما تريد ....لكن دعني وشئني.... لم اعد استطيع التحمل....

لم اقدر .... دعني ... دعني...

فقط ... فان الهواء الان يكاد ينفذ من حولي... احس بدوار قاتل.... ضربات قلبي في تزايد....

احس بالتعب.... وداعا لموعد قريب ام ربما بعيد اسفة فلم تعد تسعفني قوتي لكتابة المزيد