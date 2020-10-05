تأثير الملابس القطنية على الاطفال

Cotton Dor
:: عضو منتسِب ::
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- 8 سبتمبر 2020
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- مصر
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اهمية الملابس القطنية للطفل :
برودة الجسم
أولاً وقبل كل شيء، من المعروف أن القطن له خصائص تساعد على تبريد البشرة.
على عكس الأقمشة الأخرى، تتميز الأقمشة القطنية بقدرتها في الحفاظ على برودة جسم طفلكم بارداً في أيام الصيف الحارة وجفافه خلال أيام الشتاء الباردة مثالي للأطفال النشيطين.
عازل طبيعي :
القطن هو عازل طبيعي ، حيث يمكن أن يحافظ على الدفىء عند ارتداءه أكثر من معظم الأقمشة الاصطناعية الأخرى. يحمي من الحرارة في الصيف والبرد في فصل الشتاء عن طريق توفير العزل الحراري لأن نسيج القطن يحبس الهواء بين الألياف.
نعومة الملمس :
بسبب الألياف الطبيعية، تكون الملابس القطنية ناعمة ما يتناسب مع بشرة الطفل الحساسة. كما يزداد القطن في النعومة كلما تمّ ارتداؤه أكثر، مما يجعله مريحاً جداً للطفل طوال الوقت. نعومة القطن هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل الملابس القطنية واحدة من الخيارات المناسبة لملابس الأطفال.
مضاد للحساسية :
الملابس المصنوعة من القطن هي مضادة للحساسية. ومن المعروف أن نسيج القطن داخل مصانع ملابس جملة لا يسبب أو نادراً ما يسبب الحساسية أو اي رد فعل. في الواقع، يوصي معظم أطباء الجلد بارتداء هذا النوع من النسيج من أجل درء حساسية الجلد. القطن لا يهيج جلد الطفل، فهو واحداً من المكونات الرئيسية المعتادة في المنتجات الطبية مثل الشاش والضمادات. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون ملابس الأطفال مصنوعة من القطن لأنها تناسب البشرة الحساسة.
برودة الجسم
أولاً وقبل كل شيء، من المعروف أن القطن له خصائص تساعد على تبريد البشرة.
على عكس الأقمشة الأخرى، تتميز الأقمشة القطنية بقدرتها في الحفاظ على برودة جسم طفلكم بارداً في أيام الصيف الحارة وجفافه خلال أيام الشتاء الباردة مثالي للأطفال النشيطين.
عازل طبيعي :
القطن هو عازل طبيعي ، حيث يمكن أن يحافظ على الدفىء عند ارتداءه أكثر من معظم الأقمشة الاصطناعية الأخرى. يحمي من الحرارة في الصيف والبرد في فصل الشتاء عن طريق توفير العزل الحراري لأن نسيج القطن يحبس الهواء بين الألياف.
نعومة الملمس :
بسبب الألياف الطبيعية، تكون الملابس القطنية ناعمة ما يتناسب مع بشرة الطفل الحساسة. كما يزداد القطن في النعومة كلما تمّ ارتداؤه أكثر، مما يجعله مريحاً جداً للطفل طوال الوقت. نعومة القطن هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل الملابس القطنية واحدة من الخيارات المناسبة لملابس الأطفال.
مضاد للحساسية :
الملابس المصنوعة من القطن هي مضادة للحساسية. ومن المعروف أن نسيج القطن داخل مصانع ملابس جملة لا يسبب أو نادراً ما يسبب الحساسية أو اي رد فعل. في الواقع، يوصي معظم أطباء الجلد بارتداء هذا النوع من النسيج من أجل درء حساسية الجلد. القطن لا يهيج جلد الطفل، فهو واحداً من المكونات الرئيسية المعتادة في المنتجات الطبية مثل الشاش والضمادات. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون ملابس الأطفال مصنوعة من القطن لأنها تناسب البشرة الحساسة.