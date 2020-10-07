حان وقت الرحيل !



بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسم الله الرحمان الرحيم



الرحيل



بالنسبة لي ليست كل اسباب الرحيل واحدة بل هي عدة متغيرة فأسباب الرحيل يتعلق بانتهاء الغاية ...

للرحيل أسباب تدمي النفس أكثر ...

كأن لا يبقى لوجودك معنى ...

أن يصبح لحضورك وجع يأسرُ روح من كان روحك ...

سيف يغرسه وجودك في قلبه ... عائقُ تقف به أمام مسيره ....

وهمٌ يحول به دون بلوغ غايته ...

حلم لن يتحقق ...

أن يصبح لوجودك ضرر على من تشرق شمسه قبل شمس الكون ...



أن ترى أنانيتك تكبر ... وتراها تقتلك و تقتله في نهاية المطاف .....



أن تعرف النهاية قبل بلوغها صفعة تشعر بها في كل يوم تسارع بك الى رحيل عاجل غير آجل ....

نهاية قبل أن تبلغها تخرج بها روحك محملة بقهر الدنيا



مؤلمة هي الخيبات التي لا يد لنا بها ... موجعة هي الأقدار التي حُفرت في لوحنا المحفوظ دون أن نلملك ارادة بالمشاركة بكتابتها ...



قاتلة تلك النهايات التي ليست من اختيارنا ...

التي نلمم بها جراحنا واضعينها بين طيات كتاب لم نقرأه بعد ...مغلقينها على ساعات لا يعلم بها غيرنا ....

ودموع صامته ... حارة كحمم البراكين في أوج ثورانها ...



ثم ماذا ... ثم مبتسمين ...​ بالنسبة لي ليست كل اسباب الرحيل واحدة بل هي عدة متغيرة فأسباب الرحيل يتعلق بانتهاء الغاية ...للرحيل أسباب تدمي النفس أكثر ...كأن لا يبقى لوجودك معنى ...أن يصبح لحضورك وجع يأسرُ روح من كان روحك ...سيف يغرسه وجودك في قلبه ... عائقُ تقف به أمام مسيره ....وهمٌ يحول به دون بلوغ غايته ...حلم لن يتحقق ...أن يصبح لوجودك ضرر على من تشرق شمسه قبل شمس الكون ...أن ترى أنانيتك تكبر ... وتراها تقتلك و تقتله في نهاية المطاف .....أن تعرف النهاية قبل بلوغها صفعة تشعر بها في كل يوم تسارع بك الى رحيل عاجل غير آجل ....نهاية قبل أن تبلغها تخرج بها روحك محملة بقهر الدنيامؤلمة هي الخيبات التي لا يد لنا بها ... موجعة هي الأقدار التي حُفرت في لوحنا المحفوظ دون أن نلملك ارادة بالمشاركة بكتابتها ...قاتلة تلك النهايات التي ليست من اختيارنا ...التي نلمم بها جراحنا واضعينها بين طيات كتاب لم نقرأه بعد ...مغلقينها على ساعات لا يعلم بها غيرنا ....ودموع صامته ... حارة كحمم البراكين في أوج ثورانها ...ثم ماذا ... ثم مبتسمين ...​



