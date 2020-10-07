افعل هاته الأشيأء قبل سن الثلاثين

السلام عليكم ورحم الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم



احبآئي اخوتي اخواتي اعضاء مشرفي مراقبين طاقم الادارى باللمة الغالية ، ​

سوف يكون صلب موضوعنا اليوم يتكلم عند عدة أشياء توجي ان تتملها او تحاول تكتسبها او تفوز بها او سمها كما شئت لك قبل سن الثلاثين ..

*اذن ندخل في الموضوع مباشرة :

هناك مقولة نسمعها كثيرا من أجدادنا "سن الشباب لا يعوض" ، فماذا نفعل في هذا السن؟ في المعتاد ينهي الشاب أو الفتاة رحلة التعليم النظامية، ويتخرج من الجامعة في مطلع فترة العشرينات، ويدخل في دوامة العمل وتكوين أسرة حتى يكبر أولاده ويفاجأ أنه على مشارف الخمسين وقد بدأت الأمراض تغزو جسده فهذه خبرات الأجداد نقدمها لك لتفعل ما تستطيع منها.1. البحث عن وظيفة مناسبةتنقل من بين عدة وظائف حتى تجد ما يناسبك ولا تخف من المغامرة، ولا ترض بأول وظيفة تقابلها أو لا تنس طموحاتك وخاصة قبل الزواج أو قبل دخول مرحلة المدارس وقبل الدخول في دوامة مصاريف التعليم وخلافه، فليس لديك الخوف من فقدان الوظيفة ويمكنك البحث بسهولة عما يناسبك.2. افتح شركتك الخاصةمن الممتع في هذه الفترة محاولة إنشاء عمل خاص بك، تكون فيه سيد قرارك فلديك الوقت الكاف والصحة اللازمة بالإضافة إلي حماس الشباب ومسؤولياتك المادية قليلة تجاه أسرتك فإذا حالفك الحظ ونجح عملك الخاص يمكنك تغيير مسارك المهني وترك الوظيفة للأبد ويمكنك أيضا اتخاذ بعض القرارات سديدة الخطورة بدون خوف كبير.3. سافر كثيرايظل حلم السفر هو الحلم المؤجل لكل الشباب وخاصة السفر من أجل تعلم ثقافات جديدة ورؤية العالم ويميل البعض إلى تغيير محل إقامته والبحث عن وطن آخر مناسب له تتوافر فيه فرص عمل أفضل ومعيشة أكثر رفاهية وتعليم أفضل جودة للأولاد ربما تظن أن السفر سيكلفك أموالا طائلة ولكن الأمر ولكن عليك أن تبتعد عن شركات السياحة للآن تأخذ منك الضعف غالبا.4. اكتسب خبرةغالبا يأخذ الخبراء مبالغ طائلة نظير خدماتهم فذلك من الضروري أن تركز في مجال معين وتتوافق فيه وتكسب خبرة في فترة العشرينات حتى إذا وصلت إلى سن الثلاثين تمكنت من تقديم استشارات الخبرة للشركات والأفراد وستساعدك هذه الخبرة أيضا إذا أردت الاستقلال بعملك وبدء مشروعك الخاص.5. تعلم لغة ثانية وثالثةتعلم أي لغة يحتاج لوقت وممارسة لا تقل عن سنة بالتأكيد اللغة الإنجليزية خاصة مفيدة للغاية في جميع المجالات ولا أبالغ إذا قلت لك أنها تمثل كنز على بابا الشهير فأغلب العلوم الإنسانية والتطبيقية بها وهي لغة التواصل حول العالم وستهل طريقك مع الشركات العمالية وأيضا ستسهل من دراستك وتمكنك في مجالك.6. تعلم مهارات الحياةهناك مهارات نحتاجها في حياتنا وغالبا لا نتعلمها في مدراسنا مثل مهارات التفاوض والعرض والإلقاء وتنظيم الوقت ومعاملة الناس وغيرها من المهارات التي تركز عليها دورات التنمية البشرية التي انتشرت مؤخرا ولكن لا تعرفه في هذه الدورات فيكفيك دورة واحدة أو اثنان على الأقل في كل مهارة ثم عليك بالممارسة حتى تتمكن منها.7. اكتسب علاقات جديدةعليك أن تدرك وأنت في بداية حياتك أن جزء كبير من نجاحك لا يعتمد علاقتك التي تكونها كل يوم ومدى متانة هذه العلاقات، حاول قدر الإمكان أن تتوسع هذه الشبكة حتى تستفيد منها ولكن لا تنسي أن الأمر أخذ وعطاء، فيتوجب عليك أن تفيد الناس كما تستفيد منهم، هذه الشبكة ستوفر عليك أموال طائلة وجهود كبيرة وأيضا ستوفر لك فرص في العمل والحياة الاجتماعية لا تخطر لك على البال.8. تزوجربما يستغرب البعض من هذه النصيحة قبل سن الثلاثين ولكن إذا أحسنت الاختيار فستجد من يشجعك على تحقيق أهدافك وتطوير ذاتك. فالإنسان الذي يتزوج في العشرينات يبحث عن شريك حياة على العكس ممن يتزوج بعد الثلاثين فهو يبحث عن مجرد اسم زوجة وتذكر أن الحياة كما قلنا أخذ وعطاء فعليك أيضا أن تساعدها على تحقيق أهدافها وطموحاتها ويمكنك تأجيل الإنجاب بالاتفاق معها إذا كنت لم تستقر في حياتك المالية والعملية.هناك الكثير من الأمور الممتعة التي يمكن أن تفعلها في سن الثلاثين وخاصة ما يعتمد منها على المغامرة ففي العشرينات تكون وحيدا أو لديك أسرة صغيرة فيمكنك المغامرة بسهولة.