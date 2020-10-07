أحتاجكم بشده 💔بدعواتكم لي 🙏😞

ظل سيريالية
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
انها ايام قليلة وستكون نهايتي في عالم الافتراضي حيث فيه اكتشفت مواهبي وشاركت افكاري و تعرفت على أناسا عده ....
المهم أحيانا افتراضنا يكون اسعد من واقعنا
نكون سعداء و نمرح لكن في واقعنا نعيش اشد انواع عذاب نفسي جسدي قبل النوم نحلم اننا نعيش في اسرة رغم فقرها الا انها سعيدة بمواقفهم المره والحلوه
لم تكن أمنياتنا افخم الالبسة او اجود الاطعمة بل راحة احساس ان ننام على وسادة وتعرف أنك مستور ليس كذاك الخادم الذي ان لم يعمل جيدا يطرد وان نعلم ان هناك من يقف بجانبك لا يعطي لك شيىء بمقابل
ان تجرب شعور فرح لا أن تضحك ضحكة لاول مره من قلبك فتختنق
على عموم الشكوى لغير الله مذله
لكن حقا عندما يفيض قلبك وترى نفسك وحدك ويغلبك البكاء ولا تجد حضن يضمك بقوه يقول لك اهدئي انا معك
انه امر قاسي ان تكافح وحدك تألف قصصك وخططك قبل نوم وحين استيقاضك تعرف انك كنت تحلم فقط
حتى مميزاتنا اندثرت من شدة الوجع
تمنينا لو لم نخلق صحيح اننا نعرف غاية من وجودنا لماذا خلقنا وما هدفنا
لكن ليس لهذا الحد ان تعيش عناء كل يوم حتى تحتقر نفسك امام من هم اقل منك ميزة
هىء اظنني بالغت كثيرا لم اعرف التكلم بصيغة نفسي واتخذت من ضمير متكلم نحن ساردا لهذا
طلبي اخير منكم الفرج لي وان انجح في بكالوريا وان اكون طبيبة ليس لان الطب شغفي لا بل ان شغفي اكبر من هذا لكنه مستحيل تجده فقط في افلام الخيال العلمي لكن يبقى الطب هو مهنة تنجيني مما انا فيه اي على الاقل بيدي سلاح اواجه به الحياة و ايضا ان اجد ولو شخصا يكون معي مهما اختلفت صفته
أختكم في الله فراح
انها ايام قليلة وستكون نهايتي في عالم الافتراضي حيث فيه اكتشفت مواهبي وشاركت افكاري و تعرفت على أناسا عده ....
المهم أحيانا افتراضنا يكون اسعد من واقعنا
نكون سعداء و نمرح لكن في واقعنا نعيش اشد انواع عذاب نفسي جسدي قبل النوم نحلم اننا نعيش في اسرة رغم فقرها الا انها سعيدة بمواقفهم المره والحلوه
لم تكن أمنياتنا افخم الالبسة او اجود الاطعمة بل راحة احساس ان ننام على وسادة وتعرف أنك مستور ليس كذاك الخادم الذي ان لم يعمل جيدا يطرد وان نعلم ان هناك من يقف بجانبك لا يعطي لك شيىء بمقابل
ان تجرب شعور فرح لا أن تضحك ضحكة لاول مره من قلبك فتختنق
على عموم الشكوى لغير الله مذله
لكن حقا عندما يفيض قلبك وترى نفسك وحدك ويغلبك البكاء ولا تجد حضن يضمك بقوه يقول لك اهدئي انا معك
انه امر قاسي ان تكافح وحدك تألف قصصك وخططك قبل نوم وحين استيقاضك تعرف انك كنت تحلم فقط
حتى مميزاتنا اندثرت من شدة الوجع
تمنينا لو لم نخلق صحيح اننا نعرف غاية من وجودنا لماذا خلقنا وما هدفنا
لكن ليس لهذا الحد ان تعيش عناء كل يوم حتى تحتقر نفسك امام من هم اقل منك ميزة
هىء اظنني بالغت كثيرا لم اعرف التكلم بصيغة نفسي واتخذت من ضمير متكلم نحن ساردا لهذا
طلبي اخير منكم الفرج لي وان انجح في بكالوريا وان اكون طبيبة ليس لان الطب شغفي لا بل ان شغفي اكبر من هذا لكنه مستحيل تجده فقط في افلام الخيال العلمي لكن يبقى الطب هو مهنة تنجيني مما انا فيه اي على الاقل بيدي سلاح اواجه به الحياة و ايضا ان اجد ولو شخصا يكون معي مهما اختلفت صفته
أختكم في الله فراح
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