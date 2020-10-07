أحتاجكم بشده 💔بدعواتكم لي 🙏😞

السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهانها ايام قليلة وستكون نهايتي في عالم الافتراضي حيث فيه اكتشفت مواهبي وشاركت افكاري و تعرفت على أناسا عده ....المهم أحيانا افتراضنا يكون اسعد من واقعنانكون سعداء و نمرح لكن في واقعنا نعيش اشد انواع عذاب نفسي جسدي قبل النوم نحلم اننا نعيش في اسرة رغم فقرها الا انها سعيدة بمواقفهم المره والحلوهلم تكن أمنياتنا افخم الالبسة او اجود الاطعمة بل راحة احساس ان ننام على وسادة وتعرف أنك مستور ليس كذاك الخادم الذي ان لم يعمل جيدا يطرد وان نعلم ان هناك من يقف بجانبك لا يعطي لك شيىء بمقابلان تجرب شعور فرحلا أن تضحك ضحكة لاول مره من قلبك فتختنقعلى عموم الشكوى لغير الله مذلهلكن حقا عندما يفيض قلبك وترى نفسك وحدك ويغلبك البكاء ولا تجد حضن يضمك بقوه يقول لك اهدئي انا معكانه امر قاسي ان تكافح وحدك تألف قصصك وخططك قبل نوم وحين استيقاضك تعرف انك كنت تحلم فقطحتى مميزاتنا اندثرت من شدة الوجعتمنينا لو لم نخلق صحيح اننا نعرف غاية من وجودنا لماذا خلقنا وما هدفنالكن ليس لهذا الحد ان تعيش عناء كل يوم حتى تحتقر نفسك امام من هم اقل منك ميزةهىء اظنني بالغت كثيرا لم اعرف التكلم بصيغة نفسي واتخذت من ضمير متكلم نحن ساردا لهذاطلبي اخير منكم الفرج لي وان انجح في بكالوريا وان اكون طبيبة ليس لان الطب شغفي لا بل ان شغفي اكبر من هذا لكنه مستحيل تجده فقط في افلام الخيال العلمي لكن يبقى الطب هو مهنة تنجيني مما انا فيه اي على الاقل بيدي سلاح اواجه به الحياة و ايضا ان اجد ولو شخصا يكون معي مهما اختلفت صفتهأختكم في الله فراح