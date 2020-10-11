المدينة الجزائرية التي مدحها هارون الرشيد

-هل تعلم ان هناك مدينة جزائرية قال عنها الخليفة العباسي هارون الرشيد " تِلِمْسَانْ باب افريقية ..ومن ملك الباب ملك الدار .."-هل تعلم ان تلمسان هي حضارة عمرها الفي سنة .. 2000 سنة -هل تعلم ان تأسيسها يعود الى القرن الثاني الميلادي .. على يد الفينيقيين وسموها ( بوماريا ) .- هل تعلم ان ثالث اقدم مسجد في المغرب العربي بني في تلمسان بعد مسجد القيروان ومسجد أبو المهاجر دينار في ولاية ميلة.- هل تعلم أن في تلمسان توجد أكثر من لهجة مختلفة فحرف القاف لوحده ينطقه التلمسانيون على 5 طرق مختلفة ... قاف الفصحى و القاف المُضرية (الڨا) و الكاف و بالألف (على طريقة أهل الشام ) و حتى بالشنشنة ( على الطريقة الكويتية ) فلا تستغرب إن سمعت ( ڨلبي ، قلبي ، ألبي ـ كلبي تشلبي ) فكلها لهجات تلمسانية لنفس الكلمة (القلب)- هل تعلم ان معظم المؤرخين إتفقوا ان تلمسان هي مدينة الجدار المذكور في القرآن و ان فيها التقى سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام .._ هل تعلم أن النبي يوشع بن نون مدفون في تلمسان.- هل تعلم أن تلمسان كانت عاصمة الجزائر لمدة أربعة قرون ( 400 سنة) أو يزيد و أن كل البلاد (الجزائر حاليا ) كانت تسمى آنذاك مملكة تلمسان ..- هل تعلم أن في تلمسان أصول مختلفة فهي مدينة استقبلت الجميع ولم تكن يوما عنصرية ( فتجد فيها قبائل عربية أشراف وهلاليون ومعقل وأمازيغية ومئات العائلات الكرغلية العثمانية والكثير من الأصول الأندلسية وبعض اليهود )- هل تعلم ان طارق بن زياد كان واليا (حاكما ) لتلمسان و فيها احتجز ابنتي يوليان حاكم سبتة و من منطقة تلمسان انطلق لفتح الاندلس ..- هل تعلم ان تلمسان آوت و نصرت الأدارسة و السليمانيين أحفاد الرسول عليه الصلاة و السلام و كانت عاصمة لممالكهم وإماراتهم ..هل تعلم أن عين الحوت كانت تسمى قرية العلويين لأن جل سكانها كانوا من السليمانيين احفاد النبي محمد عليه الصلاة و السلام و أن كثيرا من اهل تلمسان هم كذلك ..- هل تعلم أن تلمسان كانت عاصمة لبني يفرن الذين حكموا الجزائر و المغرب الاقصى.- هل تعلم أن تلمسان انجبت عبد المؤمن بن علي مؤسس الامبراطورية الموحدية الكبرى التي حكمت من اطراف ليبيا الى شواطئ المحيط الاطلسي ، والتي أنقذت الأندلس من السقوط بعد معركة الأرك الخالدة. - هل تعلم أنه لا تخلو مكتبة في العالم من كتب لعلماء تلمسانيين ..-هل تعلم أن اول شارح للحديث الشريف هو سيدي الداودي بن نصر التلمساني ..- هل تعلم ان علماء تلمسان فاقوا الآلاف و هناك كتب خاصة فقط لإحصاءهم من بينها على سبيل المثال فقط لا الحصر كتاب ( البستان في ذكر العلماء من تلمسان ..)- هل تعلم ان تلمسان كانت عاصمة لعلم الفلك و الطب في العالم بأسره و ان شيخ علماء الفلك المسلمين هو ابن الحباك التلمساني صاحب كتاب ( بغية الطلاب في علم الاسطرلاب ) و هو الذي كان لقرون عدة المرجع الاساسي لكل الفلكيين الأوروبيين.- هل تعلم ان مخترع اول منبه في التاريخ و رائد علم الميكانيك و الرياضيات هو ابن الفحام التلمساني الذي بنى منجانة تلمسان و منجانة فاس و هي ساعات ميكانيكية جد معقدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ ..- هل تعلم ان اول من استخدم نظام الكسور في الرياضيات هو القلصادي التلمساني (و يسمى أيضا العقباني) و شرح ذلك في كتابه الحوفي ..- هل تعلم ان تلمسان هي اكثر من استقبل مهاجري الاندلس ( نصف مليون ) و أوتهم و نصرتهم عندما تخلى عنهم الجميع ..- هل تعلم ان أكبر مصدر لتاريخ الاندلس هو كتاب "نفح الطيب في ذكر الأندلس الرطيب" للمقري التلمساني ..و لولاه لما عرفنا عن الاندلس إلا القليل النادر ..- هل تعلم ان ابا مدين شعيب التلمساني ( المدفون في مدخل تلمسان ) هو قائد جيش المغاربة المحاربين مع صلاح الدين و أوقافه لا تزال باقية الى يومنا هذا في القدس ، و باب المغاربة في المسجد الأقصى منسوب إليهم- هل تعلم انه لا توجد حاضرة اسلامية إلا وجدت فيها لقب التلمساني من فاس و مراكش غربا الى العراق و بغداد مرورا بتونس و طرابلس و بجاية و الاسكندرية و القاهرة و دمشق و حلب و بيروت و اسطنبول ..- هل تعلم ان العائلة المالكة في ليبيا قبل انقلاب القذافي هي العائلة السنوسية و اصلهم من أشراف تلمسان ..- هل تعلم ان الأمير عبد القادر الجزائري احتمى بتلمسان و أحبها و عندما هاجر الى بورصة بتركيا قال قولته الشهيرة "صدق من أخبرني انها تشبه تلمسان.."- هل تعلم ان معركة سيدي ابراهيم الاولى في مدينة الغزوات من اكبر معارك الامير عبد القادر الجزائري و قتل فيها عشرات الفرنسيين ..كتيبة كاملة من الفرنسيين- هل تعلم ان اب الحركة الوطنية و المدافع عن استقلال و هوية الجزائر هو مصالي الحاج التلمساني و انه هو من صمم العلم الجزائري و زوجته هي من خاطته- هل تعلم أن تلمسان كانت مسرحا لاكبر عمليات الجهاد في الثورة و ان معركة فلاوسن بالغزوات قتل فيها 300 فرنسي برصاص ثلة من المجاهدين فقط ..- هل تعلم ان اول من تحصل على بكالوريا في الجزائر هو ابن مدينة ندرومة بتلمسان ..- هل تعلم ان تلمسان هي وريثة الأندلس الشرعية ، وتسمى غرناطة الصغيرة ، وهي من حافظت على فن الموسيقى الاندلسية الراقية من الإندثار .... فتلمسان أكبر أن تختصر في شخص أو إثنان وناسها ناس الهمة والشان