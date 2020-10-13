حصرياً: صينية خضار باللحم

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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مين منكن اشتاقت لوصافتي المتواضعة
اليوم رح نعمل مع بعض صينية خضار بطريقة مميزة وجميلة وشهية بنفس الوقت
ويا الله نبلش
المقادير ..
2 بطاطا شرائح
2 باذنجان شرائح
2 كوسا شرائح
3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم
4 ثوم مفروم
2 بصل مفروم
نصف كيلو لحم
التوابل
ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
(لكم كامل الحرية في اختيار التوابل)
نقوم برص الخضروات على الشكل التالي في صينية
نقوم بطبخ اللحم مع البصل وتركه جانباً
في قدر على النار نضع القليل من الزيت ونضيف البصل والثوم ونقلب حتى يتغير لونهم ثم نضيف صلصة الطماطم
نقلب كل المكونات ثم نضيف الملح والتوابل ومقدار كأس صغير من الماء ونحرك جيداً
ونترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق
وهنا نقوم بوضع الخليط فوق الخضراوات المرصوصة في الصينية ثم نضيف اللحم على الخليط
وندخلها الفرن على حرارة 200 لمدة ساعة ونصف
بعد ساعة ونصف نقوم برفع الحرارة ونتركها تتحمر من الأعلى
ونقدمها الى جانب الارز الابيض أو مع الخبز
وريتو صحة وهنا على قلوبكم
الى الملتقى بإذن الله