شكرا لك اخي محمد الامين على التشجيع في المنتدى و الاستمرارشكرا الاخت السلطانة على وسام الاستحقاق قدمت ليشكرا لاخي Andy Delort على تشجيعي عند تعليق على المواضيعشكرا لكل المشرفين والإداريين في المنتدى البقاء و الاستمرار في المنتدى مزيدا التألق والابداع في سماء منتدانا الغاليشكرالكل من اذكر اسمه شكرا و الف شكرا هذا يزيدني في الاستمرار في المنتدى و البقاء فيه حتى آخر يوم في حياتي ان شاء اللهمعا للافضل في الاستمرار في المنتدى و العمل ليكون مرجع و مصدر المعلومة في الجزائر و حتى لما لا في العالم العربي والإسلاميلكم مني هذه الهدية المتواضعة