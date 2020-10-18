علاش مش كل واحد يتلها بروحو؟

سلام لحباب نشالله راكم غاية
بون ندخلو في صلب الميضوع مباشرة و هو علاش الناس ما تتلهاش بروحها
و يجو ينتاقدوك في صوالح و غدوة تلقاهم يديرو كيفك
واحد السيد من العائلة نهار كنت نفوت الپارمي واحد ماعلابالو
و بحكم اغتراب زوجي كان لازم نسوق و هو اللي خطط لكلشي
المهم كنت نكذب و نقولهم راني نقرا انجليزية بيسك العام اللي قبلو كنت نقرا ثاني حتى ندي البارمي نخبرهم بيسك علابالي كانت راح تصرا مناوشات بسبتو
بين مؤيد و معارض
المسيو كانت الحاجة اللي تقلقو هي الجادارمية ولكن الحمد تبانلي عندي الزهر ........
واحد السيد خترة جا للدار و كانت العايلة تلمت بدا يقول لمرا بلاصتها الكوزينة كفاش لمرا تخرج و تسوق و تقرا عند راجل ووووو حسيته بلي راه يشر عليا ...........
أيا عطا الپورتابل لمارته قالها اعطي لمريم تشوف الفيديو و الفيديو كان لكوارث النساء فالسياقة تماك فهمت بلي علابالو راني نفوت البارمي و ما فهمناش كفاه حتى عرف ........
غاضني الحال بزاف كفاش يمنشر هكذاك و نهار ربحت قال لراجلي كفاش و منا و تخليها و غدوا تدير كوارث و بدا غير يستنا نغلط.......
و نا الحمد لله طااااايرة .......بشهادة الميسيو المحترم....
خترة حكمتني الجدارمية مخالفة و هما قليييييل وين يديرو باراج زيد انا نسوق داخل لمدينة برك ......كان تماك و عيط لراجلي لخارج الو طن و قالو حرام عليك كفاش هكذا و لوكان يدوها معاهم وووووو...... مع العلم سمحولي و فوتوني اتسما ما يخلي فرصة باش ينتقد و لا يبهدل.....
و الحاجة اللي مبلوكيتلي مخي خلااااااااص ...... و مش قادرة نفهم.....أنو راهو يعلم لمارتو تسوق هاذ ليامات باش تروح ثاني تفوت امتحان السياقة......
واش تفهمو كيديرو عباد معاكم هكذا و مبعد تلقاهم يعاندوكم..... ما تغيضكمش؟؟؟؟؟؟
بون ندخلو في صلب الميضوع مباشرة و هو علاش الناس ما تتلهاش بروحها
و يجو ينتاقدوك في صوالح و غدوة تلقاهم يديرو كيفك
واحد السيد من العائلة نهار كنت نفوت الپارمي واحد ماعلابالو
و بحكم اغتراب زوجي كان لازم نسوق و هو اللي خطط لكلشي
المهم كنت نكذب و نقولهم راني نقرا انجليزية بيسك العام اللي قبلو كنت نقرا ثاني حتى ندي البارمي نخبرهم بيسك علابالي كانت راح تصرا مناوشات بسبتو
بين مؤيد و معارض
المسيو كانت الحاجة اللي تقلقو هي الجادارمية ولكن الحمد تبانلي عندي الزهر ........
واحد السيد خترة جا للدار و كانت العايلة تلمت بدا يقول لمرا بلاصتها الكوزينة كفاش لمرا تخرج و تسوق و تقرا عند راجل ووووو حسيته بلي راه يشر عليا ...........
أيا عطا الپورتابل لمارته قالها اعطي لمريم تشوف الفيديو و الفيديو كان لكوارث النساء فالسياقة تماك فهمت بلي علابالو راني نفوت البارمي و ما فهمناش كفاه حتى عرف ........
غاضني الحال بزاف كفاش يمنشر هكذاك و نهار ربحت قال لراجلي كفاش و منا و تخليها و غدوا تدير كوارث و بدا غير يستنا نغلط.......
و نا الحمد لله طااااايرة .......بشهادة الميسيو المحترم....
خترة حكمتني الجدارمية مخالفة و هما قليييييل وين يديرو باراج زيد انا نسوق داخل لمدينة برك ......كان تماك و عيط لراجلي لخارج الو طن و قالو حرام عليك كفاش هكذا و لوكان يدوها معاهم وووووو...... مع العلم سمحولي و فوتوني اتسما ما يخلي فرصة باش ينتقد و لا يبهدل.....
و الحاجة اللي مبلوكيتلي مخي خلااااااااص ...... و مش قادرة نفهم.....أنو راهو يعلم لمارتو تسوق هاذ ليامات باش تروح ثاني تفوت امتحان السياقة......
واش تفهمو كيديرو عباد معاكم هكذا و مبعد تلقاهم يعاندوكم..... ما تغيضكمش؟؟؟؟؟؟