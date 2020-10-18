علاش مش كل واحد يتلها بروحو؟

سلام لحباب نشالله راكم غايةبون ندخلو في صلب الميضوع مباشرة و هو علاش الناس ما تتلهاش بروحهاو يجو ينتاقدوك في صوالح و غدوة تلقاهم يديرو كيفكواحد السيد من العائلة نهار كنت نفوت الپارمي واحد ماعلابالوو بحكم اغتراب زوجي كان لازم نسوق و هو اللي خطط لكلشيالمهم كنت نكذب و نقولهم راني نقرا انجليزية بيسك العام اللي قبلو كنت نقرا ثاني حتى ندي البارمي نخبرهم بيسك علابالي كانت راح تصرا مناوشات بسبتوبين مؤيد و معارضالمسيو كانت الحاجة اللي تقلقو هي الجادارمية ولكن الحمد تبانلي عندي الزهر ........واحد السيد خترة جا للدار و كانت العايلة تلمت بدا يقول لمرا بلاصتها الكوزينة كفاش لمرا تخرج و تسوق و تقرا عند راجل ووووو حسيته بلي راه يشر عليا ...........أيا عطا الپورتابل لمارته قالها اعطي لمريم تشوف الفيديو و الفيديو كان لكوارث النساء فالسياقة تماك فهمت بلي علابالو راني نفوت البارمي و ما فهمناش كفاه حتى عرف ........غاضني الحال بزاف كفاش يمنشر هكذاك و نهار ربحت قال لراجلي كفاش و منا و تخليها و غدوا تدير كوارث و بدا غير يستنا نغلط.......و نا الحمد لله طااااايرة .......بشهادة الميسيو المحترم....خترة حكمتني الجدارمية مخالفة و هما قليييييل وين يديرو باراج زيد انا نسوق داخل لمدينة برك ......كان تماك و عيط لراجلي لخارج الو طن و قالو حرام عليك كفاش هكذا و لوكان يدوها معاهم وووووو...... مع العلم سمحولي و فوتوني اتسما ما يخلي فرصة باش ينتقد و لا يبهدل.....و الحاجة اللي مبلوكيتلي مخي خلااااااااص ...... و مش قادرة نفهم.....أنو راهو يعلم لمارتو تسوق هاذ ليامات باش تروح ثاني تفوت امتحان السياقة......واش تفهمو كيديرو عباد معاكم هكذا و مبعد تلقاهم يعاندوكم..... ما تغيضكمش؟؟؟؟؟؟